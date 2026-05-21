Polestar luistert naar klanten en komt daarom over de brug

Als we Polestar mogen geloven, dan staat het merk heel dicht bij de klanten. Het heeft altijd een luisterend oor en neemt alle feedback serieus mee. Toch lijkt er iets te zijn waar die klanten al die tijd nog niet zo duidelijk over geweest zijn.

Veel Chinese automerken zeggen er maar druk mee te zijn om zoveel mogelijk naar hun klanten te luisteren. Iets wat tot op zekere hoogte te zien is in de vele software-updates die de auto's doorgaans krijgen. Maar als het aankomt op hardwarematige aanpassingen, gaat het allemaal toch wat langzamer. Logisch natuurlijk, want daarvoor moeten hele processen aangepast worden. Toch denkt CEO Michael Lohscheller van Polestar dat dit het waard is.

Klanten drukken op knoppen

In gesprek met AutoCar geeft hij aan dat hij na het luisteren naar de feedback van zo'n 60.000 klanten erachter kwam dat ze toch wel graag fysieke knoppen in het interieur zouden willen hebben. Naast dat het iets is dat al jaren door eigenlijk iedere autokoper en -journalist geroepen wordt, bleken Polestar-rijders uiteindelijk de doorslag te geven om toch overstag te gaan. "Klanten zijn erg uitgesproken. Als ze zeggen: 'we willen meer knoppen', dan is het simpel. En ja, we zullen knoppen gaan invoeren", aldus Lohscheller.

De eerste stappen in de nieuwe, spannende richting, zullen vanaf later dit jaar op het stuur van nieuwe Polestars te vinden zijn. Daar zullen de vier kleine touchscreens vervangen worden door echte knoppen met specifieke functies. Maar de echte veranderingen lijken pas te komen bij de introductie van de nieuwe modellen.

Hulpsystemen die wél werken

Een ander punt waar klanten Polestar heel er mee helpen, is het functioneren van de rijhulpsystemen. We weten allemaal hoe vervelend ze kunnen zijn als ze niet naar verwachting werken (en ook als ze juist naar verwachting werken), dus is alle feedback hierover erg welkom, stelt de topman. Hij geeft aan dat klanten "ons ideeën geven over functies welke wel helpen", ook gelooft hij dat elke rijhulp "foutloos moet werken".

Daaronder valt overigens geen wens voor zelfrijdende technologie. Lohscheller geeft aan dat hij daar onder de klanten nog niet veel over gehoord heeft.