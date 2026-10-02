Polestar over nieuwe Polestar 2: ''We gaan de BMW i3 verslaan''

Kanye West zong ooit 'mik op de sterren, zodat als je valt, je op de wolken landt'. Mogelijk heeft Polestar hier naar geluisterd bij het bouwen van de nieuwe 2. Het Geely-merk heeft er vertrouwen in dat het een betere auto gaat maken dan de elektrische BMW 3 Serie.

De ambitieuze claim komt van Joakim Rydholm. Hij gaat over het rijgedrag van Polestars. Da's natuurlijk iets waarin je moet uitblinken als je een 3 Serie wilt verslaan. Rydholm legt uit hoe hij dat van plan is aan Auto Express: "We gaan hem [de BMW i3 red.] verslaan. Dat moeten we. We hebben veel geleerd [van de ontwikkeling van de Polestar 5]; de actieve dempers, het sturen - dat is iets dat je meeneemt en wat je in je hoofd hebt wanneer je aan nieuwe projecten begint.''

Actieve dempers klinken al goed, maar er zijn nog meer redenen om hard te maken dat de nieuwe Polestar 2 kans maakt tegen de BMW i3. Polestar bouwt bijvoorbeeld een compleet nieuw platform voor de nieuwe 2. Later komen ook andere modellen op deze basis te staan. We hebben nog geen cijfers van het platform, maar we verwachten 800-volt architectuur. Dat zal ook moeten om de i3 op specificaties bij te benen. In de i3 50 xDrive heb je 569 pk, maar ook een rijbereik van 900 kilometer.

Goed ontwerp?

Polestar is bezig om de opgefriste ontwerptaal door te voeren bij al haar modellen. De 2 is daar het volgende voorbeeld van. Uit een eerder teaser weten we al dat de nieuwe koplampvorm terugkomt. Het complete ontwerp is van de hand van Philipp Römers. Hij is overgekomen van de Volkswagen AG waar hij verantwoordelijk was voor auto's als de Audi e-tron GT en Volkswagen Golf 7. Ik durf wel te zeggen dat dat vrij puike ontwerpen waren.

Dus: gaat de Polestar 2 écht een geduchte concurrent worden voor de i3 of walst de BMW met gemak over hem heen denk je?

Hoofdfoto ter illustratie: Polestar 5

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