Volgens Polestar is de plug-in hybride klaar

Plug-in hybrides: jarenlang gepresenteerd als dé tussenstap naar elektrisch rijden. Een beetje stekkeren, een beetje tanken. Het beste van twee werelden. Maar volgens Polestar is dat hele verhaal inmiddels achterhaald. Sterker nog: zij vinden PHEV’s eigenlijk gewoon een hartstikke slecht idee. En dat zeggen ze niet voorzichtig.

“Slechtste van twee werelden”

Als je het aan Polestar vraagt, is de plug-in hybride vooral een compromis waar helemaal niemand beter van wordt. Volgens de Australische baas van het merk, Scott Maynard, combineert een PHEV namelijk niet het beste, maar het slechtste van twee werelden. Je krijgt een elektrische aandrijflijn én een verbrandingsmotor, maar daarmee ook dubbele complexiteit. Meer onderdelen, meer gewicht en, natuurlijk, meer onderhoud. Niet bepaald de droom van elke automobilist.

Zoals hij het zelf stelt: je hebt niet de voordelen van volledig elektrisch rijden, maar wél de nadelen van beide systemen. En dat is niet bepaald een verkoopargument. Zo blijkt uit een interview met Drive.

Niemand stekkert (of nauwelijks)

Nog een pijnpunt volgens Polestar: mensen gebruiken hun plug-in hybride vaak helemaal niet zoals bedoeld. Het idee is simpel: korte ritten elektrisch, lange ritten op benzine. In de praktijk? Veel eigenaren laden hun auto nauwelijks op en rijden feitelijk rond in een zware benzineauto met extra ballast.En ja, dan slaat het hele concept natuurlijk een beetje dood. Want als je niet stekkert, waarom sleep je dan überhaupt een accupakket mee?

EV’s maken het overbodig

Waar PHEV’s dus ooit die magische en vooral logische tussenoplossing waren, ziet Polestar die rol nu snel in rook opgaan. Elektrische auto’s halen tegenwoordig zonder moeite 500 kilometer of meer op een volle accu. Ze zijn sneller, efficiënter en, volgens de EV-merken zelf uiteraard, goedkoper in gebruik.

In dat licht begint de plug-in hybride steeds meer op een soort tussenfase te lijken die we eigenlijk al gepasseerd zijn. Leuk bedacht, maar inmiddels ingehaald door de realiteit. Al plaatst Polestar wel een kleine kanttekening: de laadinfrastructuur moet blijven groeien. Want zonder goede laadmogelijkheden blijft volledig elektrisch rijden voor sommige mensen gewoon lastig.