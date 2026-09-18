Politie-Audi raakt zwaar beschadigd bij flinke aanrijding

De Nederlandse politie is aan het wisselen van snelle interventie voertuigen (SIV), van de Audi A6 naar de Mercedes E-Klasse. Deze agent helpt een handje bij het versnellen van de wisseltruc.

Vanmiddag is zo’n politie-A6 flink in aanraking gekomen met een Renault Captur. Het ongeluk gebeurde op de Schiedamsedijk. Het is duidelijk te zien dat de Renault in de zijkant van de politie-Audi is geramd. Beide auto’s zijn er hierna slecht aan toe.

De personenauto kwam in botsing met de politieauto. Daarbij werd de politieauto aan de zijkant en achterkant geraakt. Het politievoertuig raakte zwaar beschadigd en kwam flink in elkaar te zitten. Vervolgens is de Audi ook nog met de andere kant ergens tegenaan gebotst, gezien de schade rechtsachter.

Beide auto’s zijn zwaar beschadigd. We zien bij de Audi dat de airbags naar buiten gekomen zijn. De achterbumper is helemaal losgekomen en ook van de uitlaat is weinig meer over. Zover bekend raakte niemand gewond. Na het ongeval is het kruispunt afgesloten geweest voor verkeer. Daarmee komt er een einde aan een Captur met een cataloguswaarde van 25.110 euro. De oorspronkelijke waarde van de A6 Avant was wat ruimer: 104.422 euro. Ach ja, dit is ook een manier om aan een nieuwe E-Klasse-dienstauto te komen.

Foto's: Flashphoto

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover