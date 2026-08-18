Waarom de politie bij het volgende boerenprotest wel gaat ingrijpen

Een trekker hoort op het land. Of vooruit, op een provinciale weg als er echt geen andere route is. Maar op de snelweg? Daar zijn de meningen na afgelopen vrijdag dus behoorlijk over veranderd. In Twente trekken de burgemeesters nu in ieder geval een duidelijke streep: demonstreren met tractoren op de snelweg is voortaan taboe.

Na het drama op de A59

De aanleiding van dit hele gebeuren is natuurlijk het vreselijke ongeval op de A59. Daar ontstond vrijdag een file doordat boeren met tractoren onderweg waren naar een protest in Utrecht. In de staart van die file ging het vervolgens gruwelijk mis. Twee zeventigers kwamen om het leven.

Dat ongeluk zorgde direct voor een gigantische discussie. Want mag je uit protest met landbouwvoertuigen een snelweg op? Premier Jetten vond van niet en noemde het "onacceptabel en onbegrijpelijk". Ook kreeg de politie kritiek, omdat die vooraf had aangekondigd de colonne niet tegen te houden.

Twente trekt de grens

In Twente zijn de burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie er inmiddels uit. Tractoren die uit protest de snelweg op willen, kunnen daar voortaan rekenen op ingrijpen. Volgens de veiligheidsregio valt zo'n actie gewoon niet onder het demonstratierecht. Hoe dat er dan precies uit moet gaat zien, is nog niet bekend. Daarover moet nog worden gesproken. Burgemeester Roelof Bleker hoopt vooral dat handhaving niet eens nodig is en dat boeren de boodschap begrijpen.

Of andere regio's hetzelfde gaan doen, is nog afwachten. Maar één ding lijkt na afgelopen vrijdag wel duidelijk: de tijd dat een colonne trekkers zonder veel tegenstand de snelweg op kon rijden, lijkt voorbij.

Maar is dit wel zo eerlijk?

Los van het feit dat het enorm treurig is dat door een protest twee mensen om het leven zijn gekomen. Dat gun je helemaal niemand. En laten we ook niet vergeten dat het boeren van alle kanten enorm lastig wordt gemaakt om hun bedrijf overeind te houden. Dat zij daartegen willen demonstreren is dus heel begrijpelijk.

Maar op het moment dat de activisten van Extinction Rebellion zichzelf aan de weg vastlijmen en onzin uit beginnen te kramen, lijkt dat allemaal prima te zijn. Ik kan me ook nog een protest van de politie in 2015 herinneren, waar zij met hun langzaamaanactie meerdere keren met groepen langzaam over de snelweg gingen rijden. Goed, dat schuurt natuurlijk aan alle kanten. Nu zijn er juridisch gezien verschillen tussen de situaties, maar kom op: wegen zijn gewoon geen plek om te demonstreren. Ik ben benieuwd hoe jullie erover denken.

Via: NOS

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws