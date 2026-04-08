Politie geeft extreem luide Aventador een WOK-status

De politie heeft ons vorige week verteld waar ze op letten in het verkeer. Wat ze niet genoemd hebben is het geluid. Maar ook dat is een uitstekende manier om de aandacht van de politie te trekken.

106 dB

Dit ondervond de eigenaar van een Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Dat is van zichzelf al een luide auto, maar het valt allemaal nog binnen de normen van de wet. Dit gold niet voor dit exemplaar. De politie heeft een meting gedaan en kwam uit op 106 dB. Je auto mag maximaal 91 dB produceren, dus de eigenaar was de klos.

91 of 106 dB lijkt niet zo’n groot verschil, maar decibellen werken logaritmisch. Iedere 3 dB is een verdubbeling. Volgens de politie is 106 dB vijf keer zo hard als 91 dB, maar eigenlijk is het 32 keer zo hard. Voor de beleving werkt het trouwens weer anders: iedere 10 dB klinkt dubbel zo hard. 106 dB zou dus ongeveer drie keer zo luid moeten klinken als 91 dB.

© marcel050 © marcel050

Gintani

Enfin, genoeg gezemeld over decibels. Jullie zijn wellicht nog benieuwd om welke uitlaat het gaat. Dat kunnen we vertellen: deze auto is voorzien van een Gintani-uitlaatsysteem. Eerlijk is eerlijk, deze uitlaat produceert een episch geluid. Gintani Aventadors klinken hoog in de toeren bijna als een V12 Formule 1-auto van vroeger. Die waren trouwens nog een stuk luider: tot wel 150 dB. Dus 106 dB valt nog reuze mee.

De verkeerspolitie van Den Haag was er echter niet van gecharmeerd van de Gintani-uitlaat en gaf de auto een WOK-status. Dit werd met gejuich ontvangen door de omwonenden. “Gedurende onze controle kwamen meerdere buurtbewoners naar buiten om hun blijk van waardering aan ons te uiten. Hieruit blijkt dat er al langdurig overlast werd ervaren,” zo schrijft de politie op Instagram.

Wij zijn ook niet vies van auto’s die herrie maken, maar continu revven en accelereren in de bebouwde kom is natuurlijk een beetje aso. De eigenaar zal zijn auto in ieder geval opnieuw moeten keuren. Hopen dat hij de originele uitlaat nog heeft. En dan kan hij na afloop van de keuring natuurlijk gewoon die Gintani-uitlaat er weer onder hangen.

Via: Verkeerspolitie Den Haag