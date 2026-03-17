Wow! Golf GTD van de politie heeft hele speciale verf!

De Nederlandse politie rijdt met een opvallende Golf GTD door het land.

Ik dacht de Nederlandse politieauto’s prima op orde te hebben. Je hebt de Kuga, X1, B-klasse en E450d als officiële dienstwagens naast een heel stel undercoverauto’s en wat EV’s waarmee geëxperimenteerd wordt . Kennelijk heb ik de Golf GTD over het hoofd gezien.

De dieselende politie-Golf is door JvB Fotografie op de foto gezet. De fotograaf weet ook veel te melden over de politieauto. ”Dit voertuig, een Volkswagen Golf GTD, doet dienst binnen het domein Infrastructuur (geografische eenheid Zuidwest) van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX)”, schrijft hij op Instagram .

Speciale strepen

Zoals je goed kunt zijn, is de gestippelde lijn op de carrosserie extra goed zichtbaar bij deze politieauto. Dit komt door een speciale verf genaamd lumilor. Dit is een coating die werkt met elektroluminescentie. Hierbij kan een materiaal licht geven als reactie op elektrische stroom. Daardoor kun je de lijnen zogezegd aan en uit zetten door er stroom op te zetten.

JvB Fotografie weet dat de politie allang aan het testen is met deze techniek: ”Het zit inmiddels al ruim een jaar op dit voertuig en helaas zie je dat de helderheid afneemt. Dit is ook een testvoertuig, dat betekent dat dit niet zomaar op alle politievoertuigen wordt gespoten. Tijdens de test kijkt de politie naar de mogelijkheden en de kwaliteit.”

Waarom lichtgevende verf die je aan en uit kunt zetten?

De politiefotograaf gaat verder: ”Overdag is het voertuig gewoon te herkennen aan de blauwe en rode strepen zoals alle andere politieauto’s. In het donker schakelt men de verlichting aan en zie je vanaf grotere afstand al een politievoertuig. "Bijvoorbeeld tijdens het afzetten van een slecht verlichte weg na een ongeluk of actie is dit handig om al vroegtijdig gezien te worden.”

De politie gebruikt de diesel-Golf nu als surveillancevoertuig. Tot wanneer de politie doorgaat met de test is niet bekend. Zoals de beeldmaker al aangestipte: de verf begint al een beetje los te laten. Als dat binnen een jaar al gebeurt, kan ik me voorstellen dat de politie nog weleens twee keer nadenkt over de techniek voordat het op alle politieauto’s wordt gesmeerd.