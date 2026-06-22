Verborgen ruimte in je auto? Dan heb je iets uit te leggen

Dat auto's steeds meer geheime vakjes en opbergruimtes krijgen hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. Deurvakjes, middenconsole, dat vakje links onder het stuur waar je altijd al je troep in stopt. Toch heb je sommige automobilisten die graag buiten het doosje denken. Denk minder aan zonnebrillen en laadkabels, en meer aan verborgen compartimenten waar je poedersuiker en dat soort dingen in kan verstoppen.

Van handige opbergruimte naar strafbaar accessoire

Je verwacht het niet maar de politie is hier helemaal klaar mee en heeft officieel de klopjacht geopend op auto’s met dit soort verborgen ruimtes. Volgens de NOS is sinds januari 2026 niet alleen het gebruik, maar ook het bouwen én bezitten van zo’n geheime ruimte gewoon keihard strafbaar. En dat werd tijd, want dat wilden ze in 2022 al.

In 2023 trof de politie 135 verborgen ruimtes aan. Een jaar later waren dat er ongeveer 150 en in 2025 liep het op naar 170. Voor 2026 staat de teller halverwege het jaar al op 90. Dat zijn nou niet bepaald cijfers waar je trots op bent. Dit trucje wordt overigens al een stuk langer toegepast, aangezien er in 2016 nog miljoenen aan cash was gevonden in een soortgelijk geheim vakje.

Volgens het Flexibel Interventie Team zijn er naar schatting zo’n honderd bouwers actief in Nederland. Dat varieert van schimmige werkplaatsen tot verrassend gewone garages. Ja, ook de garage om de hoek waar je normaal je airco laat vullen.

Van €5.000 tot €25.000 per vakje

Criminelen betalen tussen de 5.000 euro en 25.000 euro voor een goed verborgen ruimte, want ja, je dacht toch niet dat de crimi's zelf lekker gaan knutselen? Best pittig geld dus voor een extra opbergvakje, maar als je honderdduizenden euro’s aan spulletjes vervoert, is dat kennelijk een prima investering.

De ruimtes worden bovendien steeds slimmer verstopt. Onder stoelen, achter dashboards, in middenconsoles, zijpanelen en zelfs complete verhoogde laadvloeren in bestelbusjes. De politie trof recent een bus aan waarin letterlijk honderden kiloblokken cocaïne pasten. Bij een andere controle werd ruim 1,2 miljoen euro cash gevonden in verborgen compartimenten onder de achterbank en in de rugleuning.

De beste bouwers zitten in Nederland

Nederland lijkt zelfs een soort internationale reputatie te hebben opgebouwd in het bouwen van deze geheime compartimenten. Bij een inval in Zevenbergen nam de politie tientallen aangepaste auto’s in beslag, waaronder voertuigen uit Duitsland en Spanje. Blijkbaar exporteren we niet alleen kaas en bloemen, maar ook illegal automotive engineering.

Het blijft ondertussen een kat-en-muisspel. Want zodra de politie een methode leert herkennen, verzinnen criminelen alweer iets nieuws.

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