Politie neemt 15 peperdure auto’s van witwassers in beslag

De politie heeft deze maand een grote slag geslagen. In totaal zijn er 15 dikke bakken in beslag genomen. Dat wordt binnenkort uitverkoop bij Domeinen!

Het gaat om verschillende witwaszaken, maar in alle gevallen is er een verband met autohandel en -verhuur. Wie had dat ooit verwacht, witwaspraktijken in de autohandel? Nou, de politie in ieder geval wel, want zij laten weten dat ze de autobranche nauwlettend in de smiezen houden.

Usual suspects

In het altijd gezellige Boxtel heeft de politie een 32-jarige man en een 37-jarige man aangehouden. De 32-jarige zette auto’s in Duitsland op zijn naam om anderen af te schermen. Het ging om meer dan 40 auto’s en dat waren niet de minste. Het ging onder meer om RS6’en, Urussen en G63 AMG’s. Oftewel: precies de auto’s die je verwacht.

De 37-jarige hield zich eveneens bezig met vage autohandel. Bij deze twee Brabanders heeft de politie gezamenlijk 13 auto’s in beslag genomen. Welke auto’s het precies zijn vertelt de politie niet, maar het eerder genoemde lijstje geeft een beetje een idee.

Utrecht

Eerder deze maand heeft de politie ook toegeslagen in Utrecht. Daar hebben ze een inval gedan in een woning en bij een autoverhuurbedrijf. Daar zijn nog eens twee auto’s in beslag genomen. Een van deze auto’s is de grijze Audi RS4 Avant die je op de headerfoto ziet.

Helaas hebben we verder geen informatie over beeldmateriaal van de inbeslag genomen auto’s, maar die zien we vanzelf wel verschijnen bij Domeinen. We houden het – zoals altijd – voor jullie in de gaten.