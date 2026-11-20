Als een auto in beslag wordt genomen, komen we daar meestal pas achter als die bij Domeinen opduikt. Deze keer is de politie zo vriendelijk om meteen een foto te delen van een Lamborghini Urus die ze geconfisqueerd hebben.

De politie was bezig met een verkeerscontrole in Purmerend, toen het ANPR-systeem aansloeg op een Lamborghini Urus. Wie had dat verwacht? Wat er precies aan de hand is, weten we niet, de politie meldt alleen dat het iets te maken heeft met een lopend onderzoek. Het resultaat is in ieder geval dat de Lambo meteen in beslag werd genomen.

Er is een patroon

Het is niet de eerste keer dat de politie een Lamborghini Urus in beslag neemt. In september had Domeinen ook al een witte Urus in de aanbieding en eerder dit jaar werd een zwarte geveild. Dus alleen het feit dat het een Urus is, zou voor de politie al reden moeten zijn om de auto eens nader te inspecteren. Oh nee, wacht, ze mogen niet profileren…

De Urus die ze nu in beslag hebben genomen is wel iets nieuwer dan de eerdergenoemde exemplaren. Dit is namelijk een Urus SE, die in 2024 werd gelanceerd. Dit is de plug-in hybride variant, met maar liefst 800 pk. Dat is 250 pk meer dan de originele Urus.

Prijskaartje

De Urus SE is de krachtigste Urus, maar dankzij ons belastingstelsel is het ook de goedkoopste. Desalniettemin blijft het een prijzige auto. Als we even afgaan op de witte Urus SE’s die in de RDW-database staan, moet deze auto tussen de € 322.000 en de € 334.000 hebben gekost. Dus het is alsnog een flinke vangst van de politie.

Of de Lambo daadwerkelijk bij Domeinen gaat verschijnen, is nog even afwachten. Het onderzoek loopt tenslotte nog. Maar maak je geen zorgen: als we de auto spotten bij Domeinen, zie je ‘m vanzelf voorbijkomen op deze website.

Foto: Verkeerspolitie Noord-Holland