Politie neemt C63 AMG in beslag in hartje Amsterdam

Het centrum van Amsterdam is nou niet bepaald een plek waar auto’s met 500+ pk’s tot hun recht komen. Toch zijn er mensen die niets liever doen dan aandacht trekken in het centrum met hun dikke bak. De AMG op de foto wist echter de aandacht van de verkeerde personen te trekken, namelijk de politie.

Volgens de politie beging de bestuurder van de AMG drie overtredingen in 30 seconden. Dan willen jullie natuurlijk weten welke overtredingen, maar dat vergeet de politie te vermelden. Een van de overtredingen zal wel te hard rijden zijn, want dat doe je al snel in Amsterdam.

Het was in ieder geval reden genoeg om de auto per direct in beslag te nemen. Daarnaast werd er een geluidsmeting gedaan. Wat de uitkomst daarvan was vermeld de politie ook niet, dus de informatie is helaas een beetje summier.

Dikke V8

De auto in kwestie is een Mercedes-AMG C63 S Coupé. Deze heeft nog gewoon een dikke 4,0 liter biturbo V8, die goed is voor 510 pk. De nieuwprijs van deze Benz was minstens € 142.140. En nee, de auto is niet gewrapt. Deze matzwarte kleur werd gewoon af fabriek geleverd. Mercedes kent haar doelgroep.

De inbeslagname van deze C63 stond niet op zichzelf, want de politie was specifiek op zoek naar verkeersovertredingen. De verkeerspolitie was gisteren met drie agenten op een fiets aanwezig in het centrum van Amsterdam en wist 72 bekeuringen uit te schrijven. Deze bekeuringen waren vooral voor telefoongebruik op de fiets, maar ook voor andere overtredingen. Zoals de aso uithangen in je AMG.

Foto’s: verkeerspolitie Amsterdam