Iedereen krijgt wel eens te maken met pech onderweg. Vervelend, maar zo is het nou eenmaal. Maar pech onderweg terwijl je ook nog eens een Ferrari Purosangue en een Audi RS6 achterop hebt staan en de politie ook niet in je verhaal trapt, dat is toch wel next level zuur.

Een vreemd verhaal

Het gebeurde op donderdagochtend bij tankstation Sandelingen-Oost, langs de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht. Daar vond de politie een nogal goed gevulde autotransporter met pech. Dat is natuurlijk extra vervelend als je nota bene zelf iemand bent die mensen met pech helpt. Achterop had de berger twee leuke speeltjes staan, namelijk een Ferrari Purosangue en een Audi RS6. Samen goed voor zo'n 800.000 euro.

Hoe je het ook wendt of keert, zo'n lading valt nogal op. De politie besloot de bergers daarom maar even een aantal vragen te stellen. Dat bleek een goed idee want de antwoorden van de bergers bleken nergens op te slaan. De drie bergers zijn vervolgens aangehouden op verdenking van witwassen. De auto's? Die heeft de politie in beslag genomen.

Duits, Frans en niks

Het hele verhaal wordt eigenlijk nog onduidelijker als je naar de kentekens van de auto's kijkt. De Audi RS6 heeft namelijk een Duitse kentekenplaat, de bergingswagen zelf een Franse, en de Ferrari Purosangue heeft er geen. Dat trekt natuurlijk extra aandacht.

De aanhoudingen horen bij een onderzoek van de Landelijke Eenheid. Waar de auto's nou vandaan komen en waar ze naartoe gingen, wordt nog uitgezocht. Voor de duidelijkheid: de drie zijn verdachten en dus geen veroordeelden.

Via: Rijnmond.nl