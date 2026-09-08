Politie neemt peperdure Lambo’s in beslag met een bizarre reden

In een Lamborghini rijden, natuurlijk trap je dan het gaspedaal even in. Lekker die V8, V10 of V12 z’n best laten doen. Deze eigenaren in Groot-Brittannië deden precies het tegenovergestelde, maar kregen daardoor wel bonje met de politie.

De politie in Manchester heeft maar liefst vijf Lamborghini’s en een Mercedes G-klasse in beslag genomen nadat een groep automobilisten zich op de snelweg nogal asociaal had gedragen. Op een andere manier dan waar je nu misschien aan denkt.

Het incident speelde zich woensdagavond 2 september af in de omgeving van de Britse stad. De politie kreeg meldingen over een groep bestuurders die met hun peperdure speeltjes gevaarlijk bezig was op de M66. Het ging om het groepje supercars en dus een G-klasse.

Volgens de politie wisselden ze op gevaarlijke wijze van rijstrook en zouden de bestuurders op de snelweg regelmatig hun snelheid hebben teruggebracht tot slechts zo’n 17 mph, omgerekend ongeveer 27 km/u. Dat is op een Britse snelweg ongeveer het tegenovergestelde van wat je met een Lamborghini hoort te doen. Het verkeer achter de stoet werd opgehouden en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Politie maakt jacht op het konvooi

De agenten van Greater Manchester Police kregen het konvooi uiteindelijk in het vizier op de M62. Twee Lamborghini’s konden worden onderschept toen ze de snelweg verlieten. De andere auto’s konden in Rochdale tot stilstand worden gebracht.

De buit voor de politie was in totaal vijf Lamborghini’s en één Mercedes G-klasse . In plaats van een waarschuwing of een boete ging de politie lekker hard te werk. Alle auto's werden in beslag genomen en de bestuurders mochten met de bus naar huis. Daarnaast kregen ze meerdere processen-verbaal voor verschillende verkeersovertredingen.

Dat de politie de auto’s daadwerkelijk kon meenemen, heeft te maken met een recente wijziging van de Britse wet. De politie maakte gebruik van sectie 59 van de Police Reform Act 2002. Door de aangepaste regelgeving kunnen voertuigen onder bepaalde omstandigheden worden ingenomen zonder dat de bestuurder eerst een waarschuwing hoeft te krijgen. Dat is vooral bedoeld voor automobilisten die zich structureel of ernstig asociaal gedragen in het verkeer.

Chief Inspector Danny Kabal van het Transport Policing and Crime Command noemt de actie een duidelijk signaal. Wie de openbare weg gebruikt als speeltuin kan volgens hem rekenen op inbeslagname en vervolging. In sommige gevallen kan daar zelfs een arrestatie bij komen. Misschien kan de politie van Manchester ook even naar Rotterdam komen? Dan zijn die fratsen daar ook gauw afgelopen.

De politie bedankt de weggebruikers die het rijgedrag hebben gemeld. Door de actie moest de weg tijdelijk worden afgesloten, wat uiteraard voor extra verkeershinder zorgde.

Wat er met de Lamborghini’s en G-klasse gebeurt, is vooralsnog niet duidelijk. De eigenaren zijn ze in ieder geval voorlopig kwijt.