Er zijn mensen die jarenlang sparen om de auto van hun dromen te kunnen rijden. Blijkbaar is dat helemaal niet nodig, want je kan ook gewoon de naam van iemand anders gebruiken. Zo dacht een netwerk van autodieven ook, alleen ging het niet helemaal vlekkeloos.

Het hele onderzoek kwam op gang tijdens een aantal routinecontroles in de haven van Tarifa, het zuidelijkste puntje van Spanje. Daar controleerde de fiscale afdeling van de Guardia Civil auto's die op de ferry naar Tanger, Marokko, wilden stappen. Bij die controles kwamen een aantal voertuigen boven water drijven die gelinkt waren aan verschillende financieringsmaatschappijen en vermoedelijk via frauduleuze lease- en financieringscontracten waren verkregen.

Daarachter zat een netwerk dat niet bepaald met een capuchon midden in de nacht aan auto's gaat friemelen. De criminelen gebruikten gestolen identiteiten van burgers uit verschillende EU-landen en vervalste bedrijfsdocumenten om auto's via lease en financiering binnen te hengelen.

Vervolgens werden de eigendomsgegevens met valse papieren en fictieve koopcontracten en beetje aangepast, zodat het spoor naar de oorspronkelijke financiers steeds verder vervaagde. Tegen de tijd dat zo'n auto de grens over ging, leek alles op papier keurig geregeld. Alleen had de vermeende eigenaar dus geen idee dat hij een auto bezat.

Nederland deed ook mee

Toevallig speelde ook Nederland een rol in deze hele situatie. Veel auto's die in Spanje frauduleus in het bezit van de dieven waren gekomen, werden eerst naar Frankrijk of Nederland gebracht en daar opnieuw op kenteken gezet. Vervolgens werden ze doorverkocht of gewoon verder geëxporteerd. Tegen de tijd dat de financieringsmaatschappij doorhad dat er iets niet helemaal lekker zat, was de auto vaak al lang in het buitenland.

De slimme fraude werd in maar liefst negen Europese landen vastgesteld, waaronder Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Portugal, Polen, België, Nederland en Italië. De auto's hadden trouwens niet allemaal Marokko als eindbestemming staan. Zo werden er ook auto's gevonden die juist uit Marokko afkomstig waren en op eenzelfde wijze waren verkregen. Die auto's waren van Marokkaanse financiers en reden rond met vervalste kentekenplaten en documenten.

Zeven miljoen en 24 aanhoudingen

De hele zwendel ging trouwens niet om een paar auto's. De Guardia Civil heeft dit jaar namelijk maar liefst 90 auto's en negen motoren teruggevonden. De gezamenlijke waarde ligt op ruim 7 miljoen euro. Dat is ook niet heel gek. Op de foto die de Guardia Civil heeft gedeeld zijn verschillende AMG's, een Audi RS6, Lamborghini Urus, BMW M2 een Bentley Bentayga en nog andere auto's te zien. Nou niet bepaald afdankertjes.

In totaal zijn 24 verdachten aangehouden, onder meer op verdenking van fraude, identiteitsfraude, verduistering en documentvervalsing.

Alle 99 voertuigen zijn ondertussen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.

Bron: Guardia Civil en Elfarodeceuta