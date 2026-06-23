Politie pakt 991 Turbo S af van bestuurder zonder rijbewijs

Als je geen rijbewijs hebt, kan de politie het ook niet afpakken. Zo simpel is het. Maar de politie kan wel iets anders afpakken: je auto. Dat hebben ze gedaan bij een Porsche-rijder die vrolijk zonder rijbewijs rondreed.

Niet de eerste keer

De politie pakt natuurlijk niet zomaar je auto af als je één keer zonder het benodigde roze pasje rijdt. Dit was dan ook niet de eerste keer. De bestuurder in kwestie was al meerdere keren betrapt op rijden zonder rijbewijs. Alle bekeuringen en waarschuwingen hadden echter geen enkel effect. Ergens ook wel logisch: als je een dikke Porsche kunt betalen, ligt je niet wakker van een paar boetes.

Enfin, de Porsche was inmiddels bekend bij de politie en stond daarom in het ANPR-systee. Afgelopen zondag was het weer raak: de verkeerspolitie van Den Haag kwam de Porsche tegen en je raadt het al, de bestuurder zonder rijbewijs zat weer doodleuk achter het stuur.

Turbo S afgepakt

Deze keer was de maat eindelijk vol en nam de politie de auto in beslag. Het betreft een Porsche 991 Turbo S Mk1, met 560 trappelende paarden. We kunnen helaas geen kentekencheck doen, maar de nieuwprijs zal rond de 2,5 ton hebben gelegen. De huidige marktwaarde ligt ergens tussen de € 100.000 en € 150.000. Het lijkt erop dat er met dit exemplaar veel gereden wordt, dus dan zal de prijs dichter bij de ton liggen.

De vraag is nu: wanneer gaan we deze auto bij Domeinen zien? Daar moet de officier van justitie eerst nog een plasje over doen. Mocht de auto bij Domeinen verschijnen, dan zien jullie dat zeker voorbij komen op deze site. Zo niet, dan rijdt de bestuurder waarschijnlijk binnenkort weer zonder rijbewijs rond.

Via: Instagram Verkeerspolitie Den Haag

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws