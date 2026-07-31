Politie pakt AMG die met 155 km/u door de bebouwde kom rijdt

Wij rijden ook wel eens harder dan 120 km/u, maar dat doen we dan in Mexico. Of op de Autobahn. En oké, soms misschien op de Nederlandse snelweg. Maar in ieder geval niet binnen de bebouwde kom.

Een AMG-bestuurder deed dit dus wel. Verkeerspolitie Midden-Nederland deelt op Instagram dat ze een AMG gepakt hebben die met 155 km/u door de bebouwde kom sjeesde in Amersfoort. Op die plek mocht je 50 km/u, dus dat is na correctie 99 km/u te hard.

Je begrijpt: de bestuurder kwam er niet met een boete vanaf. De jongeman kon zijn rijbewijs direct inleveren. We zeggen jongeman, want het was nog een beginnend bestuurder ook. En ja, we doen even de seksistische aanname dat het een man was.

Consequenties

Omdat hij een beginner was, is de bestuurder ook meteen aangemeld bij het CBR. Hij kan rekenen op een onderzoek en een opvoedcursus, die tot € 1.200 kan kosten. Dit komt nog bovenop de boete voor de snelheidsovertreding. De hoogte daarvan wordt door het OM bepaald. Dit bedrag kan oplopen tot ver boven de € 2.000. Kortom: deze jonge AMG-rijder is zwaar de lul. En dan heeft ‘ie nog geluk dat de auto niet is afgepakt.

Over de auto gesproken: dat is een Mercedes-AMG GLE 63 S van de vorige generatie. Deze Benz heeft nieuw minimaal 219k gekost en beschikt over 585 pk en 760 Nm aan koppel. Daarmee rijd je natuurlijk snel te hard, maar 155 km/u in de bebouwde kom doe je niet per ongeluk.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover