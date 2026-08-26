Limburgse M2-rijder vlucht voor politie, auto afgepakt

In Nederland moet je het toch wel behoorlijk bont maken voordat de politie je auto afpakt. Meestal doen ze dit pas nadat je tien keer gepakt bent zonder rijbewijs. Een Limburgse M2-rijder kreeg het echter voor elkaar om in één keer zijn auto kwijt te raken.

De politie stond gisteren te laseren op de Kaldenkerkerweg in Venlo. Dat is binnen de bebouwde kom en daar mag je 50 km/u. Hoe hard reed de M2? 139 km/u. Hij was er dus gloeiend bij… Met 89 km/u te hard binnen de bebouwde kom ben je sowieso je rijbewijs kwijt.

De M2-rijder besloot het echter nog erger te maken voor zichzelf, door te vluchten voor de politie. Zoiets pakt eigenlijk alleen goed uit in GTA. In de praktijk word je bijna altijd gepakt óf de politie komt je thuis opzoeken. Ze hebben tenslotte je kenteken.

Mislukte vluchtpoging

Ook in dit geval was de vluchtpoging niet succesvol. De achtervolging was binnen een paar minuten afgelopen, toen de M2 werd geblokkeerd door een andere politieauto. In de tussentijd had de BMW-rijder nog wat extra verkeersovertredingen genoteerd door rakelings langs andere weggebruikers en wandelaars te scheuren.

De politie besloot daarom om niet alleen het rijbewijs van de 36-jarige Limburger af te pakken, maar ook meteen de auto. Het gaat om een M2 van de laatste generatie, die tweedehands nog minstens 75 mille waard is. En waarschijnlijk meer. Dat kan dus een dure verkeersovertreding worden. Of de beste man zijn auto nog terugkrijgt, gaat de verkeersofficier beslissen.

Foto: Verkeerspolitie Limburg

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