Politie pakt karma op M3-rijder bij Limburgse BMW-evenement

"Heel hopeloos dat hier wordt gecontroleerd", "Een burnout doen lijkt me niet zo gevaarlijk" en "Triest dat jullie dit als prioriteit zien." Dit is een greep uit de reacties onder de berichten van de Verkeerspolitie Limburg nadat ze vorig jaar stonden te controleren bij de BMW-meeting Bimmerfest in Venray. Gisteren vond de 2026-editie van het evenement plaats. De politie was er weer, en helaas kregen ze hun gelijk.

Een BMW M3 Competition die van het evenement kwam, zet na het verlaten van een rotonde wat strepen op het asfalt van de N270 in Ysselsteyn. Vervolgens verliest hij de macht over het stuur en belandt ondersteboven vlak naast een bushokje in de berm.

© Foto: Verkeerspolitie Limburg / Instagram © Foto: Verkeerspolitie Limburg / Instagram

De gecrashte auto is een BMW M3 Competition M xDrive uit 2023 met een nieuwwaarde van ruim 170.000 euro. Onder de kap ligt de bekende S58-zescilinder met 510 pk. Je zou denken dat je daarmee bizar veel grip hebt, maar als je alle systemen uitschakelt om de achterwielen te laten roken, ben je ook met xDrive gewoon passagier van je eigen onkunde.

‘’Gelukkig bleef de schade beperkt, maar de gevolgen hadden ook veel ernstiger kunnen zijn’’, waarschuwt de politie. De agenten zeggen verder: "Voor degenen die zich afvragen waarom wij hier controleren: dit is dus precies de reden. Verkeersveiligheid is geen bijzaak, maar een prioriteit. Niet om liefhebbers van auto's te dwarsbomen, maar om ervoor te zorgen dat iedereen veilig van een evenement kan genieten."