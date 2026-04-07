Politie pakt rijbewijs af van bejaarde die te langzaam rijdt in een klassieker

Verhalen van rijbewijzen die afgepakt worden vanwege te hóge snelheid kennen we inmiddels wel. Enkele collega’s hebben er persoonlijk ervaring mee. Vandaag hebben we voor de afwisseling een ander verhaaltje: een rijbewijs dat afgepakt werd vanwege te langzaam rijden.

Zoals de politie vorige week aan Wouter uitlegde, word je eruit gepikt op het moment dat je afwijkend rijgedrag vertoont. Dat was in dit geval vrij duidelijk: iemand reed 54 km/u op de A2 met een klassieker. Volgens de politie vertoonde de bestuurder ook slingerend rijgedrag en reed hij constant met twee wielen over de vluchtstrook. Een bijzonder tafereel.

85-jarige

De politie had dit een paar kilometer aangezien en besloot de auto toen langs de kant te zetten. De bestuurder bleek – niet geheel verrassend – een oude meneer te zijn. Een 85-jarige om precies te zijn. De politie vond het niet meer verantwoord dat meneer nog de weg op ging en heeft zijn rijbewijs ingenomen.

Topsnelheid

Ondanks de respectabele leeftijd van de bestuurder, is de auto nóg ouder. Het lijkt te gaan om een Ford Model A. We weten niet het exacte bouwjaar, maar waarschijnlijk is deze auto zo’n 100 jaar oud. Je denkt misschien: kan dit ding überhaupt harder dan 54 km/u? Jazeker, 100 km/u zou in principe gewoon moeten kunnen met een A-Ford. Of het aangenaam is, dat is vraag twee. Het lijkt er toch op dat het aan de bestuurder lag.

Ergens is het natuurlijk sneu dat deze man nu zijn rijbewijs kwijt is, terwijl hij op Tweede Paasdag nog even lekker van zijn klassieker wilde genieten. Maar ja, het is ook beter voor zijn eigen veiligheid dat hij niet 54 km/u op de snelweg gaat rijden in een koekblik dat nauwelijks bescherming biedt.

Foto: Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant