240 uur taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor hardleerse Lexus-rijder

We rijden allemaal wel eens te hard en Wouter legt ook regelmatig een driftje neer op een rustige locatie, maar in het verkeer moet je gewoon normaal doen. Daar had een jongeman uit Sint-Michielsgestel nogal moeite mee.

Waarschuwingsbrief

De politie stuurt tegenwoordig waarschuwingsbrieven naar veelplegers om te melden dat ze op de radar staan. De jongeman in kwestie had ook zo’n brief gekregen, maar daar had hij geen enkele boodschap aan. Integendeel, hij deelde doodleuk filmpjes op Instagram van gevaarlijke acties. Het is inmiddels bekend dat de politie ook actief is op social media, dus dit getuigt van weinig intelligentie.

De politie besloot de jongeman – die nog beginnend bestuurder is – op te zoeken en zijn gedrag te observeren. De agenten zagen met eigen ogen hoe hij driftte, rechts inhaalde, geen voorrang gaf en met 130 km/u over een 60-weg met fietsers reed. En dat alles op een willekeurige dag…

Auto’s in beslag genomen

De maat was nu echt vol. De politie heeft de bestuurder aangehouden en zijn Lexus IS geconfisqueerd. Hij had ook nog een andere auto, die eveneens in beslag genomen is. Ook zijn telefoon en camera werden afgepakt. Die stonden vol met filmpjes van “levensgevaarlijke ritten”, aldus de politie.

Dit alles is al een paar maanden geleden gebeurd, maar de politie deelt het verhaal nu op Instagram. Inmiddels is er namelijk een rechtszaak geweest en kunnen ze dus ook de afloop melden. De Lexus-rijder heeft een taakstraf van 240 uur gekregen, een rijontzegging van 21 maanden (waarvan 12 voorwaardelijk) en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden. Hopelijk maakt dit iets meer indruk dan de brief.

Bron: Verkeerspolitie Oost-Brabant

