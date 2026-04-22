Politie plukt Brabus GLS met vals kenteken van de weg

De politie mag natuurlijk niet profileren op kleur, maar zeg nou zelf: een volledig zwarte Brabus GLS ziet er toch wel heel verdacht uit. In dit geval bleek er ook iets niet helemaal in de haak te zijn.

De politie kreeg een melding dat er een Mercedes GLS met valse platen was gesignaleerd op de N50 bij Kampen. Omdat ze rekening hielden met een achtervolging, werd er meteen een SIV op afgestuurd. Dat was overigens geen nieuwe E-Klasse, maar nog een Audi A6. Anders was het een leuk Mercedes-onderonsje geweest.

Pk-monster

Hoewel ze geen kentekencheck konden doen, had de politie wel door dat het om een pk-monster ging. Een Brabus GLS heeft – afhankelijk van de uitvoering – 700 tot 900 pk. Die ga je niet bijhouden met een BMW X1. Met een Audi A6 potentieel ook niet, maar dan heb je in ieder geval meer kans.

Ter hoogte van Hattem werd de Brabus met meerdere SIV’s tot stoppen gebracht. “Tot een achtervolging kwam het gelukkig niet,” schrijft de verkeerspolitie op Instagram. Dat ‘gelukkig’ mag je in gedachten even vervangen door ‘helaas’, want we weten inmiddels dat de politie achtervolgingen gewoon leuk vindt.

Boete

De politie-inzet was misschien een beetje overdreven, want met een valse kentekenplaat rondrijden is niet direct een zwaar misdrijf. De bestuurder kreeg een proces-verbaal en mocht niet verder rijden met de spookauto. De beste man kan rekenen op een boete van minimaal €700. De Brabus GLS is nog niet in beslag genomen, maar de politie waarschuwt dat ze dit de volgende keer wél zullen doen.

Hoelang de auto al met een vals kenteken rondreed weten we niet, maar bij zo’n dikke GLS loont het wel. Rest-BPM, wegenbelasting en verzekering: het is allemaal peperduur bij deze auto. Als je dan wegkomt met een boete van €700 heb je misschien nog wel geld bespaard ook, maar de verkeersofficier moet zich nog buigen over de precieze straf.