Politie plukt dubieuze Porsche van de weg

Via het ANPR-systeem kan de politie in één oogopslag zien of er iets mis is met Nederlandse kentekens, maar er kunnen ook alarmbelletjes gaan rinkelen bij buitenlandse kentekens. Dat was het geval bij een Porsche Macan.

Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant kwam de witte Porsche Macan tegen op Frans kenteken. Volgens het systeem bleek het kenteken echter niet bij de auto te horen, dus de politie besloot eens een praatje te gaan maken met de bestuurder.

Kentekenbewijs vervalst

Wat bleek? Het kentekenbewijs was vervalst en de bestuurder kon niet aantonen dat hij eigenaar was van de Porsche. De auto bleek afkomstig te zijn uit Zwitserland. We willen natuurlijk niet zomaar aannames doen, maar we krijgen toch een donkerbruin vermoeden dat deze auto gestolen is.

Alsof het dit alles nog niet erg genoeg was, bleek de bestuurder ook nog onder invloed van verdovende middelen. Je zou denken: als je met een gestolen auto op pad bent, wil je vooral niet opvallen, maar de bestuurder had dus doodleuk aan de drugs gezeten.

De bestuurder kwam er natuurlijk niet met een waarschuwing vanaf: hij werd aangehouden en de auto werd in beslag genomen, inclusief de kentekenplaten en het vervalste kentekenbewijs. Hopelijk kan de Porsche Macan weer snel herenigd worden met de rechtmatige eigenaar.

Via: @verkeerspolitie_zwb op Instagram

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