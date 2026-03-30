Politie slingert bezoekers AutoMadness Assen massaal op de bon

Gisteren vond een van de eerste grote auto-evenementen van het jaar plaats, zoals je natuurlijk had gezien op onze kalender. Het TT Circuit van Assen stond in het teken van AutoMadness. Het was niet alleen ‘madness’ op het circuit, maar ook op de openbare weg.

Verscherpt toezicht

De politie was ook op de hoogte van het event en zij hielden gisteren verscherpt toezicht op de wegen van en naar Assen. Dat is natuurlijk makkelijk scoren. Er zijn altijd mensen die geïnspireerd raken door wat ze op het circuit zien. En sommigen hebben ook veel haast om op zulke evenementen te komen. Onze vriend Rick was destijds ook gecrasht op weg naar een evenement op Assen.

“Er waren veel prachtige en snelle auto’s te bewonderen, maar helaas kozen sommige bestuurders ervoor om extreem hoge snelheden te rijden. Daarbij werden grote risico’s genomen voor zichzelf én andere weggebruikers,” aldus de politie. Er werden snelheden tot ruim boven de 180 km/u gemeten. Op het bijgevoegde screenshot zien we een Golf die 202 km/u aantikt.

Rijbewijzen afgepakt

Veel mensen waren dus de sjaak. De politie heeft 10 rijbewijzen afgepakt en in totaal 39 mensen op de bon geslingerd. De politie had hun handen vol en kon daarom niet iedereen staande houden. Degenen die niet staande gehouden konden worden maar wel gesnapt zijn, kunnen alsnog een boete op de mat verwachten.

De politie zegt de passie voor bijzondere auto’s te waarderen, maar verzoekt iedereen toch vriendelijk om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze gooien het cliché er nog maar eens in: “de snelweg is geen circuit”. Waarvan akte.

Foto: Verkeerspolitie Oost-Nederland