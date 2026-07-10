Politie stuurt bespottelijke selectiepaal met pensioen

Eind augustus vorig jaar nog met veel bombarie gepresenteerd: de selectiepaal. Die paal ging een einde maken aan het etnisch profileren door oom agent.

Uiteraard vorig jaar ook bij ons aandacht voor de selectiepaal. Bij de officiële introductie van de paal moesten wij wel even eerst de kalender checken. Is het geen 1 april? Is De Speld of Nieuwspaal de afzender? Allemaal nee. Het was bloedserieus. De hoge piefen bij de politie waren er helemaal blij mee: de selectiepaal.

Hoe werkt de selectiepaal?

Even het geheugen opfrissen, hoe werkt die selectiepaal van de politie? Nou vet simpel. Oom agent moet het begrijpen en ook elke burger die gestopt wordt moet natuurlijk op de knop kunnen drukken. Zelf omschrijft de politie de selectiepaal als intuïtief en makkelijk in het gebruik... Het is een paal met bovenop een knop... Veel eenvoudiger kan ook niet lijkt ons.

Word je staande gehouden doe je dus mee aan de controleloterij en mag je als burger zelf op de knop rammen. De paal geeft een geluids- en lichtsignaal (blinde en dove burgers worden niet gediscrimineerd) en daaruit blijkt of je wel of niet gecontroleerd wordt.

Deze ongevraagde loterij bij controles was dus opgetuigd om etnisch profileren tegen te gaan. Met een druk op de knop hoor je: "U mag doorgaan" of "U wordt gecontroleerd". Er is jaren aan de paal gewerkt en hij is helemaal doorontwikkeld en verbeterd, uiteindelijk ingevoerd en mag nu naar de schroot.

Uiteraard was Amsterdam voorloper bij het gebruik van de paal. In 2022 werd de bespottelijke selectiepaal daar al voor het eerst getest en gebruikt bij wapencontroles. Had je toch 50 procent kans dat je jouw niffie gewoon kon houden... Alles om maar te voorkomen dat de popo beschuldigd kan worden van etnisch profileren.

Bakken met kritiek

Enige probleem was dat er bakken met kritiek kwam op de selectiepaal. Wij vroegen ons vorig jaar al af of de politie niet gewoon professioneel genoeg is om zelf in te schatten wie er wel en niet gecontroleerd moet worden. Maar bovenin de boom zaten er kennelijk wat pennenlikkers die vertrouwen op de ervaring en de expertise van de agent op straat maar niks vonden. Dus moest en zou de selectiepaal er komen. Met het effect dat de dienders voor paal stonden. In de media bij de presentatie en vervolgens bij elke controle waar dat ding werd ingezet.

Minister van Justitie Van Weel was er kennelijk klaar mee (onacceptabel?). Hij zet nu een streep door het project. De reden is precies wat we vorig jaar dus al voorspelden, de geloofwaardigheid en de professionaliteit van de agent op straat wordt door deze paal in twijfel getrokken. Er waren nog wel moties van JA21 en de VVD in de Tweede Kamer voor nodig om de paal naar de uitgang te begeleiden. We vonden het zelf nog lang duren...