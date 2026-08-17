Dit is misschien wel de snelste skinnybike van Nederland

We zien natuurlijk wel vaker fatbikes die iets harder kunnen dan misschien de bedoeling is. We zijn immers allemaal jong geweest. Maar ergens ligt er natuurlijk wel een grens. Die grens bleek voor deze knul in Enschede ongeveer 120 km/u te zijn. En nee, dat was niet heuveltje af. Volgens de politie kon zijn skinnybike die snelheid gewoon halen met de gashendel.

Dit heeft weinig meer met fietsen te maken

Agenten wilden een groep jongeren op fatbikes en skinnybikes controleren, maar daar hadden niet alle bestuurders evenveel zin in. Een van hen koos dacht de politie wel kwijt te kunnen raken en probeerde via het gras te ontsnappen. Dat bleek geen geweldig plan. Bij controle van de skinnybike viel meteen op dat er iets niet helemaal klopte. De 'fiets' had namelijk geen ketting meer. Trappen was dus geen optie, gas geven wel.

Na een test bleek waarom de bestuurder zo veel vertrouwen in zijn fietsje had. De skinnybike haalde volgens de politie een topsnelheid van maar liefst 120 km/u. Kleine vergelijking: op veel Nederlandse snelwegen mag je overdag niet eens zo hard rijden. Op dat moment kun je je overigens ook afvragen of je nog wel over een fiets praat.

Van fietspad naar schroothoop

Voor de bestuurder liep het avontuur pijnlijk af. De politie nam de skinnybike uiteraard meteen in beslag en liet weten dat deze zal worden vernietigd. Daarnaast kreeg de eigenaar ook nog een forse boete.

Niet heel gek ook. Een elektrische fiets die harder kan dan de gemiddelde leaseauto op de linkerbaan heeft ook niet zo veel meer met een fiets te maken.

Via: Politie Enschede

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