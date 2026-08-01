Moeten Nederlandse agenten dit flitstrucje ook gaan toepassen?

Je denkt dat je alles wel hebt gezien qua creatieve flitsmethodes, maar in de Verenigde Staten doen ze er nog een schepje bovenop. In het plaatsje Dunellen, New Jersey, heeft de politie namelijk een wel heel bijzondere manier bedacht om appende automobilisten te betrappen. Een agent verkleed als struik.

Misschien werkt het inspirerend voor de Nederlandse politie om op deze manier te flitsen . Want hier heeft Flitsmeister een behoorlijke kluif aan. Is het een struik of een agent?

Camouflage

De betreffende agent stond langs een drukke weg, volledig gecamoufleerd met takken en bladeren, en hield vanuit zijn groene outfit het verkeer nauwlettend in de gaten. Het doel was om bestuurders te betrappen die hun telefoon in de hand hebben tijdens het rijden. Zodra de ‘struik’ een overtreding spotte, werd dit doorgegeven aan collega’s die iets verderop klaarstonden. Die haalden de bestuurder vervolgens direct van de weg om een boete uit te schrijven.

Eigenlijk kan je hier niet op tegen zijn. Want toch wel de grootste ergernis in het verkeer is een automobilist met een telefoon in de hand tijdens het rijden. Levensgevaarlijk voor overstekende kids en een recept voor verkeersongelukken.

Het bleek een “succes”, voor de politie dan. In slechts zes uur tijd werden er maar liefst 74 automobilisten betrapt. Dat komt neer op ruim twaalf boetes per uur. Best indrukwekkend voor iemand die zich nauwelijks verplaatst en vooral probeert niet op te vallen tussen het groen. Eigenlijk is het ook wel weer grappig.

De locatie was overigens niet willekeurig gekozen. Volgens de politie gaat het om een druk stuk in het centrum van Dunellen, waar veel verkeer en voetgangers samenkomen. Juist daar is afleiding door smartphones extra gevaarlijk. Niet dat het oké is om tijdens een oersaaie trajectcontrole op de A2 wel je telefoon vast te houden, maar toch.

Het is niet de eerste keer dat Amerikaanse agenten zich verkleden om bestuurders te betrappen. Eerder doken ze al op als wegwerkers of zelfs als daklozen langs de weg. Ook wordt er regelmatig gebruikgemaakt van hogere voertuigen, zoals vrachtwagens, om beter in auto’s te kunnen kijken. Hier in Nederland is de touringcar favoriet bij oom agent . Ga je toch anders kijken naar die struiken langs de weg. Het zal toch niet…?

Met dank aan Robert voor de tip!

Fotocredit: Dunellen Borough Police Department via Facebook

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