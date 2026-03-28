Politie waarschuwt: blijf met je poten van deze knop af

Er zijn tegenwoordig honderdduizend systemen die een auto veiliger moeten maken. Sommige van deze systemen zijn gewoon bloedirritant, maar eCall is daadwerkelijk nuttig. Dat is het systeem wat automatisch 112 belt bij een ongeluk en je locatie doorgeeft. Dit heeft al heel wat levens gered. Toch is ook dit systeem niet zonder nadelen.

Wat blijkt namelijk? In 75% van de gevallen wordt eCall onbedoeld geactiveerd en wordt er dus voor niks het alarmnummer gebeld. In concrete cijfers: vorig jaar werd 28.000 keer gebeld via eCall terwijl het loos alarm was. Dit is dus een serieus probleem.

Knopje

Nu denk je misschien dat het een fout is van het systeem, maar veel vaker ligt het gewoon aan de bestuurder. Je kunt eCall namelijk ook activeren door op een knopje te drukken. En dat gebeurt dus regelmatig. “Mensen hebben niet door dat ze direct doorverbonden worden met 112 als ze op het knopje drukken,” aldus Arjan van Geel van de politie.

De knop zit meestal op het dak, met de tekst SOS. Kennelijk zijn er mensen die denken ‘Waar is dit knopje eigenlijk voor?’ en erop drukken. Of misschien denken ze wel dat ze daarmee de pechhulp inschakelen. Het is in ieder geval geen knopje waar je zomaar per ongeluk tegenaan stoot, gezien de positie op het dak. Bij sommige merken zit de knop zelfs achter een klepje.

Politie waarschuwt

Op een of andere manier zijn er toch veel mensen die onbedoeld eCall inschakelen. Van Geel doet daarom een oproep namens de politie: “Het is belangrijk dat bestuurders en inzittenden weten dat een automatische of handmatige eCall direct zorgt voor een live verbinding met 112. We hopen dat mensen dit daarom bewust gebruiken, dus alleen in noodsituaties. Want in een noodsituatie telt elke seconde!” Vrij vertaald: blijf gewoon met je poten van die knop af!

Bron: Politie