Omkatcontrole van de politie levert bijzonder resultaat op

Wie denkt dat het dievengilde zich alleen bezighoudt met dikke Audi's, snelle AMG’s of diefstalgevoelige Toyota RAV4'tjes, heeft het mis. Het boefjes hebben het namelijk ook gemunt op de Fiat 500 en diens sportieve Abarth-broer. Dat blijkt wel uit een gerichte actiedag van de politie in de Limburgse regio Parkstad.

Een score van 75 procent 'fout'

De agenten controleerden in totaal vier exemplaren van de Fiat 500. Je zou verwachten dat daar hooguit één twijfelgeval tussen zit, maar de werkelijkheid is anders. Slechts één auto bleek volledig zuiver op de graat te zijn. De overige drie exemplaren werden direct door de politie in beslag genomen. Nu is een steekproef van vier niet echt genoeg om het wetenschappelijk verantwoord te maken, maar toch: een bijzondere statistiek.

© Foto: Verkeerspolitie_Limburg

De voertuigen zijn vermoedelijk omgekat of opgebouwd uit gestolen onderdelen. De Forensische Opsporing (FO) is ingeschakeld om de identiteit van de voertuigen te onderzoeken. De nietsvermoedende kopers kunnen in dit soort gevallen de dupe, waarschuwt de Verkeerspolitie Limburg op Instagram. De 500-rijders zijn hun geld én hun auto kwijt.

Hoe weet je of je een ‘foute’ auto hebt?

Deze actie bewijst maar weer dat omkatten echt niet iets is uit de jaren '90, maar dat het nog steeds gebeurt. Ben je momenteel zelf in de markt voor een andere auto? Wees dan extra alert: als een deal te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het vaak ook.

Controleer bij een bezichtiging altijd of het chassisnummer onder de voorruit en in de carrosserie overeenkomt met de kentekenpapieren en of er geen sporen van las- of slijpwerk rondom het nummer te zien zijn. Vraag daarnaast altijd naar een sluitende onderhoudshistorie. Voor je het weet staat de Forensische Opsporing namelijk bij jóu op de stoep en sta je met lege handen.

Verrassende bonus

Alsof de score bij de stadsautootjes nog niet genoeg was, leverde de actiedag ook nog een ironische vondst op. Terwijl de agenten speurden naar foute auto’s stuitten ze per ongeluk op een heel ander kaliber auto. Tussen de controles door liep de politie namelijk tegen een dikke Mercedes-AMG GLE aan. Na een snelle check in het systeem bleek deze rijdende Merc nog als gestolen gesignaleerd te staan in België. Een klassiek gevalletje "als je dan toch bezig bent". De Duitse SUV mocht dus, net als de drie Fiats, mee achter op de politietrailer.

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