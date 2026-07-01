Bestverkochte PHEV van Nederland duikt ineens onder de 40.000 euro!

De Ford Kuga mag zich al jaren met trots een succesnummer noemen. Er is geen Ford die tot nu toe beter verkoop in 2026 dan de Kuga. De grote PHEV is ook in de eerste helft van 2026 dan ook het bestverkochte PHEV-only model van Nederland. In de lijst met bestverkochte hybrides staat ie op plaats zeven. Mede om ook die titel te bemachtigen, lanceert Ford Nederland een goedkopere basisuitvoering van de Kuga: de Trend Business.

Met de komst van deze versie neemt de vanafprijs van de SUV met 5.000 euro af. De Kuga PHEV staat per direct in de prijslijst vanaf 38.990 euro. Je krijgt daarvoor wel gewoon dezelfde 2,5-liter atmosferische Duratec-viercilinder met elektrohulp als de andere Kuga-versies. Dat wil zeggen: 243 pk, een topsnelheid van 200 km/u en in 7,3 seconden van 0 naar 100 km/u. Volledig elektrisch rijden kan 60 kilometer ver.

Aan de binnenkant blijft ook veel van het standaardpakket overeind. Er zit een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel in, net als een 13,2-inch touchscreen met de nieuwste SYNC 4-software. Ook climate control met twee zones, stoelverwarming vóór, een achteruitrijcamera, dodehoekwaarschuwing, cruise control en elektrisch inklapbare buitenspiegels zijn aanwezig. Heel veel meer heb je ook niet nodig, toch?

Hoe Ford de Kuga 5.000 euro goedkoper maakt

Waar lever je dan wel op in? Nou, vooral aan de buitenkant. Denk aan het optioneel maken van de zilveren dakrails en het ontbreken van de zwarte raamomlijsting. Bovendien is de optielijst voor deze specifieke uitvoering zo goed als leeg. Wil je een panoramadak of matrix-ledkoplampen? Dan zul je moeten upgraden naar de duurdere Titanium of ST-Line. Wie echter prima kan leven met de standaarduitrusting, haalt voor een uiterst schappelijk bedrag heel veel auto in huis.

De concurrentie

Met een vanafprijs die ruim onder de magische grens van 40.000 euro duikt, nestelt de Kuga zich uiterst strategisch in het drukke SUV-segment. De Chinese budgetknaller van MG duikt vlak onder de prijs met ook nog eens meer vermogen en elektrisch bereik, terwijl de concurrentie uit Zuid-Korea direct een flink stuk duurder uitvalt.

MG HS PHEV Comfort (272 pk, 100 km range) : € 37.750

Ford Kuga Trend Business (243 pk, 60 km range): € 38.990

Kia Sportage 1.6 T-GDi AT6 Plug-In Hybrid ComfortLine (288 pk, 67 km range): € 43.495

Is het toch nog allemaal wat teveel geld en ga je liever voor een Kuga-occasion van de vorige generatie? Check eerst onze occasionaankoopadviesvideo!

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