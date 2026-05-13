Populairste Jeep van Nederland is vernieuwd (inclusief prijs)

Nu ook in het donker te herkennen

Zelfs de grootste autoleek kent het merk Jeep, maar verder was het altijd een vrij irrelevant merk in Nederland. Met de komst van de Avenger is daar verandering in gekomen. Deze Jeep is compact en helemaal niet bedoeld voor het terrein. Oftewel: perfect voor Nederland.

Daarom is de Avenger ook de populairste Jeep ooit in ons land, met 5.981 verkochte exemplaren. Nog steeds niet bijster veel, maar voor een ‘Amerikaanse’ auto is het heel wat. We zetten Amerikaans uiteraard tussen aanhalingstekens, want de Avenger staat gewoon op een Stellantis-platform en wordt gebouwd in Polen. Overigens zijn er in heel Europa 270.000 Avengers verkocht, dus dat zijn wel gewoon serieuze aantallen.

Facelift voor de Avenger

De Avenger is nog maar drie jaar op de markt, maar toch vindt Jeep het tijd voor een facelift. De veranderingen zijn niet heel schokkend, maar de neus is iets gewijzigd. We zien onder meer nieuwe LED-matrixkoplampen en een nieuwe variatie op de klassieke Jeep-grille, met verlichte streepjes aan de bovenkant. Zo kun je de Avenger ook in het donker herkennen als Jeep. Dat schijnt tegenwoordig heel belangrijk te zijn.













De Avenger heeft verder nog diverse upgrades gekregen, zoals verbeterde geluidsisolatie, een nieuwe boordlader en een verbeterd onderstel. In het interieur zijn de aanpassingen beperkt tot wat nieuwe materialen hier en daar. Allemaal niet heel spannend dus.

Prijs

Qua aandrijflijnen verandert er ook niks. Je hebt gewoon weer de keuze uit een 1.2 mild hybrid, een 1.2 mild hybrid met vierwielaandrijving en een volledig elektrische Avenger. De prijzen kunnen we ook meteen verklappen. De Avenger is er vanaf € 34.995. Daarbij zijn de benzineversie en de elektrische versie precies even duur. Dat EV’s duurder zijn willen we dus niet meer horen.

Om de introductie van de facelift luister bij te zetten is er ook nog een heuse special edition: de 85th Anniversary. Dit omdat Jeep - je raadt het al - 85 jaar bestaat. De 85th Anniversary heeft zwarte graphics op de motorkap, ruitjesbekleding op de stoelen en de nodige speciale logo's, waar een Willys Jeep in verwerkt is. Voor de échte Jeep-liefhebbers. Die toch liever een compacte crossover willen.