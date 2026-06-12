Porsche kijkt terug op Taycan: "slecht getimed"

Met de Taycan had Porsche in theorie goud in handen. Op tijd erbij met een potente, snelle en luxueuze EV in het hogere segment, dat kon het merk zeker gebruiken. Recent lijken de hoogtijdagen van de Taycan echter voorbij te zijn en de CEO reageert met de claim dat de timing wellicht beter had gekund.

We schrijven 2019, tijdens de IAA in Frankfurt. Nou is een autoshow sowieso memorabel als je in je tweede jaar van Autoblog gevraagd wordt om mee te gaan, maar de IAA van dat jaar is op meerdere manieren belangrijk gebleken. Terugblikkend, gezien het feit dat Genève gecanceld werd vanwege corona vroeg in 2020, was dit de laatste 'echte' Europese autoshow. Ook niet onbelangrijk is wat er allemaal onthuld werd. Land Rover Defender, Audi RS 6 en RS 7, de BMW Concept 4 met die belachelijk lelijke grille die ze écht niet in productie durven te nemen en misschien wel de belangrijkste modellen voor de elektrische toekomst: de Volkswagen ID.3 en de Porsche Taycan.

Porsche Taycan

Op vele manieren heeft de Porsche Taycan zijn stempel gezet op de wereld. Hagelnieuwe techniek, snelheid van een EV optimaal gebruikt en een afwerking in Porsche-stijl: gewoon goed uitgedacht. Het succes zette zich dan ook snel om in een redelijk succes voor Porsche. Dat leidde tot een heel gamma met goedkope(re) versies, een stationwagon en later zelfs een serieus circuitwapen dat in recordtijd de Nürburgring rondvliegt. Recent voorzag Porsche de Taycan van een facelift, maar toen begon wel te blijken wat de nieuwe balans was qua elektrische auto's in dit segment. Het tijdperk Taycan lijkt een beetje achter de rug te zijn.

CEO Porsche: "slechte timing"

Op een evenement van AMS spreken hoge piefen van Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen en Porsche. Die laatste, waar CEO Michael Leiters het woord doet, heeft het over de toekomst van elektromobiliteit. Daarin vertelt Leiters dat Porsche de Taycan wellicht wat slecht getimed had. Hij noemt het nog steeds een uitstekend product en eentje die zijn tijd ver vooruit was. Alleen de timing kon beter om het succes wellicht vast te houden, alsook beter in te spelen op de dalende interesse in elektrische auto's in dit segment.

De toekomst is volgens Leiters dan ook dat je als Porsche zijnde rekening moet houden met alle aandrijvingsvormen. Taycan, Macan en Cayenne als EV's, maar ook zeker blijven werken aan Panamera's met hybride benzinemotoren. En de 911? Niet dat dit groot nieuws is, maar het plan is nog steeds niet om die elektrisch te maken. Elektrische ondersteuning, zoals in de 911 GTS T-Hybrid en Turbo S, dat wel. Maar volledig elektrisch en 911 blijft uit.

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