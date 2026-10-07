Zo moet Porsche er weer bovenop komen: goedkope SUV, 718 EV en meer!

Ze hebben op het hoofdkantoor van Porsche heus wel door dat het zo niet langer kan. Daarom maakt nieuwbakken CEO Michael Leiters nu de toekomstplannen richting 2035 bekend. Naast een middenmotor-supercar komt er nog veel meer nieuws aan.

De presentatie 'Sportwagenschmiede '35' omvat de Porsche-plannen over de hele breedte van het merk. In een notendop vertelt Leiters: de klant bepaalt de aandrijflijn, verbrandingsmotoren én hybrides blijven veel langer een rol spelen en er komt een grote schoonmaak in het personeelsregister.

Modellenregen bij Porsche!

Om de verkoopcijfers weer aan te zwengelen, breidt Porsche de komende jaren de modelreeks flink uit. Helemaal bovenaan het aanboden komt er een modellijn voor “middenmotor-supercars’’ genaamd Mission S . Daar kijken we enorm naar uit.

Toch een elektrische 718

Porsche heeft een knipperlichtrelatie met het bouwen van een Boxster/Cayman EV. Het prototype is er al, maar toch zag Porsche af van een productieversie. Of toch niet? In de nieuwe plannen komt de elektrische 718 gewoon weer terug! Het “uitgebreidere productportfolio’’ begint met de elektrische 718 Boxster en Cayman. Porsche hoopt ze in 2028 te gaan verkopen.

Nieuwe goedkoopste Porsche is GEEN EV

Porsche werkt ook aan een nieuwe, compacte SUV naast de Macan die NIET puur elektrisch is, maar geleverd gaat worden met een benzinemotoren en plug-in hybride aandrijflijn. Mogelijk wordt dit de goedkoopste Porsche in het gamma. De productie begint in 2028 en in 2029 moet ie “een merkbare bijdrage leveren aan de verkoop en winstgevendheid’’ van het bedrijf.

Porsche Macan schets ter illustartie

Nieuw vlaggenschip boven de Cayenne?

Met de Audi Q9 op volle toeren kijkt ook Porsche naar een nieuw vlaggenschip in het SUV-aanbod. In Stuttgart-Zuffenhausen “onderzoeken’’ ze nu de mogelijkheid om een SUV boven de Cayenne te bouwen. Het doel: “De aantrekkingskracht, exclusiviteit en winstgevendheid van het modellengamma vergroten.’’

Flexibele platforms

Om de organisatie wendbaarder te maken, snijdt Porsche in de complexiteit van het aanbod. Modellen die nauwelijks verkocht worden - zoals bepaalde carrosserievarianten van de Taycan in de VS - worden geschrapt. In plaats daarvan investeert Porsche in maximale flexibiliteit.

Porsche blijft investeren in drie aandrijfvormen: benzine, hybride en elektrisch. De bekende V8- en zescilindermotoren en geavanceerde plug-in hybrides worden doorontwikkeld om aan alle internationale milieueisen te voldoen. Door modulaire platformen te maken en te delen, moeten benzine- en elektrische modellen op dezelfde productielijnen worden gebouwd. Daarmee moeten de ontwikkelingskosten van de Porsches met 20 procent omlaag.

eFuels en de uitzonderingspositie van de 911

Over de 911 is Leiters duidelijk: "Er komt géén volledig elektrische 911." Het Elfje houdt gewoon zijn zescilinder boxermotor, zij het met elektro assistentie. Om de verbrandingsmotor ook op de lange termijn relevant te houden, blijft Porsche grootschalig inzetten op eFuels (synthetische brandstoffen). Porsche heeft hiervoor al een tijdje een fabriek in Chili .

Beter rendement in plaats van hoge verkoopaantallen

Naast de technologische flexibiliteit stelt Leiters ook scherpe financiële doelen. Porsche wil de operationele kosten in de productie en verkoop fors verlagen en de organisatie wendbaarder maken. Het break-even punt van de sportwagenbouwer wordt verlaagd naar minder dan 200.000 verkochte auto's per jaar. Porsche wil dus niet per se meer auto’s verkopen, maar vooral betere (en duurdere) auto’s verkopen.

Ontslagen door het hele bedrijf heen

De herziene strategie eist helaas ook op personeelsvlak zijn tol. Het schrappen van banen beperkt zich niet tot de fabrieksvloer en productielijnen. Op de middellange termijn slankt Porsche het totale personeelsbestand (zowel in directe productie- als indirecte kantoorfuncties) af met 25 procent, met een strategisch doel dat kan oplopen tot maar liefst 30 procent.

Ook de kantoortorens ontspringen de dans niet. Het aantal managementfuncties wordt op de middellange termijn met 40 procent gereduceerd om bureaucratie te verminderen en besluitvorming te versnellen. Door alle maatregelen moeten de totale personeelskosten met circa 10 procent dalen.

Gaat dit alles Porsche er over negen jaar bovenop brengen?