Forse crash met Porsche 718 Spyder RS nabij Rotterdam

Zaterdagmiddag ging het goed mis in het dorpje Middelharnis, net ten zuiden van Rotterdam in Goeree-Overflakkee. Een Porsche 718 Spyder RS klapte daar tegen een boom. De bestuurder is afgevoerd naar het ziekenhuis maar heeft de klap overleefd. In tegenstelling tot de Rubystar-kleurige Porsche 718 Spyder RS, die flink beschadigd raakte en ook door de brandweer is ontdaan van een deur om het slachtoffer te bevrijden.

De toedracht van het ongeval met de Porsche 718 Spyder RS is nog niet bekend. De bestuurder is wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol, maar of dat echt zo is wordt nog niet bevestigd. De schade aan de persoon is onbekend behalve een ziekenhuisbezoek, maar de schade aan de auto is overduidelijk. Als 'ie al niet flink stuk was vanwege een compleet gemangelde achterzijde, heeft de brandweer ook nog eens de deur eraf moeten slopen om de bestuurder veilig te bevrijden. De 718 Spyder RS heeft geen dak, dus dat hebben ze er niet af hoeven zagen.

Porsche 718 Spyder RS

Over die Porsche 718 Spyder RS gesproken: dat is voor Nederland een vrij bijzondere verschijning. Het betreft één van de exemplaren in Rubystar Neo, een herziene versie van deze iconische tint. Er is eind 2023 dik 290.000 euro betaald voor deze ultieme versie van de 718 Boxster. Dankzij de 4.0 liter grote versie van de zescilinder komt de 718 Spyder RS uit op 500 pk en net als zijn dichte broer 718 GT4 RS is de auto beschikbaar met het lichtgewicht Weissach-pakket. Dat had het roze exemplaar dat crashte in Goeree-Overflakkee ook, evenals dus die kleur waarvan er maar drie zijn/waren in Nederland. In totaal betreft het overigens 49 exemplaren van de heftigste dakloze Porsche.

Los van dat alles hopen we natuurlijk dat de aantijging van alcomobilisme niet juist blijkt te zijn, anders krijgt dit heftige ongeval een nare bijsmaak. In elk geval hopen we dat er sprake is van verwondingen zonder levensbedreiging. En ook al moet je niet té materialistisch zijn: of iemand de Porsche nog opgeknapt krijgt, dat moet ook maar blijken.

Foto en info via Omroep Archipel.