Porsche 718 Spyder RS die heftig crashte staat nu te koop

In juni werden we opgeschrikt door een heftige crash met een 718 Spyder RS. De Porsche was om een boom gevouwen bij Middelharnis. Deze auto staat nu te koop.

Het ongeluk vond plaats op een zaterdagmiddag in juni op Flakkee. De bestuurder was iets te enthousiast met zijn Spyder RS en vloog zijwaarts tegen een boom. De boom raakte de auto precies op de plek waar de bestuurder zat. Dat is zo ongeveer het worst-case scenario bij een eenzijdig ongeval.

De bestuurder kwam er dan ook niet zonder verwondingen vanaf. De brandweer heeft de deur moeten verwijderen om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Saillant detail: de bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

Wat verder opvalt aan de auto is natuurlijk de kleur. Deze Spyder RS is uitgevoerd in PTS Ruby Star. Je zou denken dat het de enige is in Nederland, maar er zijn er drie. Verzamelaar @onblackvince heeft er ook eentje, die nog volledig intact is.

Nieuwprijs











Deze Porsche had een nieuwprijs van € 291.106. Ja, dat is ontzettend veel geld voor een Boxster, maar het is wel een Spyder RS. Dat is feitelijk een 911 GT3 met een middenmotor en een lager gewicht. Kortom: een van de meest spectaculaire Porsches die je kunt kopen.

Auto’s met een dergelijk prijskaartje zijn niet snel total loss, maar deze Spyder RS is zo krom als een hoepel. We vrezen dat je de auto dus vooral voor de onderdelen moet kopen. Door Rene Bloem Schadeauto’s wordt er nog € 56.000 voor gevraagd.