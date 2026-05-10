Hèhè, de Porsche 991 begint eindelijk te zakken in prijs

Een fatsoenlijke Porsche 991 voor een schappelijke prijs. In 2026 begin je die kans te krijgen voor deze generatie 911.



Best vervelend. Jij werkt hard om die droom-911 te betalen, lopen de prijzen alleen maar op of zakken ze niet echt. Voor veel leuke auto’s is dit het geval en ook de 991 wilde maar niet zakken op de Nederlandse markt. Afgezien van extreem hoge kilometerstanden of Amerikaanse importfrikandelen.

Met de komst van de 992.2 facelift is daar een beetje ruimte gekomen. De 992 zakt in prijs en daardoor zakken ook generaties daarvoor. De 991.1 was de laatste met de atmosferische boxer zescilinder. Daardoor ook behoorlijke waardevast, want het is nu eenmaal een gewild model. Ondanks zijn leeftijd ziet deze generatie er nog altijd zeer goed uit.

60.000 euro of minder

Op Marktplaats beginnen ze langzaamaan rond de 60k te komen. Nu lijkt plus minus 60 mille de bodemvorming voor nu. Niemand weet of ze verder zakken, of dit het nu is of dat ze op termijn weer gaan stijgen. De automarkt is wat dat betreft soms moeilijk te voorspellen.

We vonden deze particuliere https://www.autoblog.nl/auto/porsche 911 Carrera S in het zilver op Marktplaats. Keurig ding, met Sport Chrono. Helaas geen optioneel sportuitlaat en ook jammer is het standaard audiosysteem. Maar beide zaken kunnen aftermarket opgelost worden, dus geen man overboord zeggen we dan.

Zoals gezegd is het de S, met de 3.8 liter zespitter. Dat betekent 400 pk, gekoppeld aan de PDK en Sport Chrono sprint deze 991 in 4,3 sec van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 302 km/u.

Met 185.000 kilometer is het een 991 met wat ervaring, maar daar kun je makkelijk nog heel wat kilometers bijzetten. De particuliere verkoper vraagt 59.950 euro voor zijn occasion. Maar je mag ook een bod uitbrengen, dus er is vast wat ruimte als je het lief vraagt. Maar misschien is de advertentie alweer foetsie, want het kan snel gaan met gewilde elfjes. Zo is het ook.