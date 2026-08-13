Handbak keert terug bij Porsche, met een grote 'maar'

Porsche is één van de weinige merken die nog gelooft in de handbak voor sportauto's, maar tegelijkertijd ook weer niet. Vrijwel alles wat het merk verkoopt heeft de automatische PDK-transmissie. Op twee modellen na: de Porsche 911 GT3 houdt zijn handbak als enige GT-model en bij de Carrera's is enkel nog de Carrera T beschikbaar met een handbak. Daar zit best een groot gat tussen en dat wordt nu opgevuld met de 911 Carrera S met MT Package. Klinkt leuk, maar wij Nederlanders vangen bot.

Op zich is de Porsche 911 Carrera T mooi aan de basis van het 911-spectrum geplaatst. Met 394 pk en het laagste gewicht voor een moderne 911 (wat een nog steeds redelijk forse 1.465 kg is) is het een mooie puristische versie. Een 911 GT3 is direct meer dan een ton duurder en dan heb je de 510 pk sterke 4.0 liter en een circuit-achtige insteek. Er zijn inmiddels enorm veel smaakjes 911, maar voor bijvoorbeeld een iets snellere 480 pk sterke Carrera S is de PDK de enige optie.

Porsche 911 Carrera S MT Package

Dus wat doet Porsche? Een nieuwe versie van de 911 introduceren. Eigenlijk is het een herintroductie van een versie die altijd heeft bestaan. Ja, het is 'gewoon' een 911 Carrera S met handbak. Of zoals Porsche het noemt: de 911 Carrera S met MT Package, waar MT staat voor, nou ja, Manual Transmission.

Op zich leuk: net als de 911 Carrera T zijn er wat trekjes waarmee de 911 Carrera S MT aantoont dat het een speciale versie is voor de handbakpurist. Een badge op de achterruit en de handbak zelf, bijvoorbeeld. De pook is namelijk van hout, wat je ook zag in bijvoorbeeld de Porsche Carrera GT. En dat is dan weer een knipoog naar de Porsche 917, die een houten knop gebruikte van balsahout vanwege gewichtsbesparing.

Niet voor ons

Allemaal niet extreem spannend dus, maar wellicht dat de 480 pk sterke Carrera S met de handbak precies is wat je zoekt. Dan volgt het grootste probleem met de auto. Porsche houdt 'm enkel in de Verenigde Staten. Waar bij ons de handbak uitsterft, beleeft 'ie in de VS een enorme opmars bij sportauto's. Vandaar dat Porsche het aandurft om de handbak terug te brengen naar meer 911-varianten. Tenminste, de Carrera S.

De vraag is natuurlijk of je er echt wat aan mist. De Porsche 911 Carrera S heeft 100 pk meer dan de T en sprint naar 100 in een seconde minder. Dus het is wel een mooie snelheidsboost. Maar met 394 pk, een top van nét geen 300 km/u en een sprint naar 100 in 4,5 seconden, is een Carrera T ook niet perse traag. Bovendien is het een auto waar gevoel telt, het is de Porsche die in balans is en de purist aanspreekt. Zouden die specs echt belangrijk vinden?

Wij gaan het nooit weten, maar we krijgen wel een beetje FOMO van de Porsche 911 Carrera S MT. Al zou in dit geval het gras echt alleen maar groener lijken bij de buren zonder dat het dat ook echt is.

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