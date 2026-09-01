Dit is hem: de Porsche 911 GT3 Bergsport

Eerder rezen er op Autoblog al vragen over de Porsche 911 GT3 Bergsport . Was het een speciale S/C of toch weer iets heel anders? Nu trekt Porsche het doek er officieel van af en valt het resultaat toch wat tegen.

Met de 911 GT3 Bergsport viert de fabrikant uit Zuffenhausen de liefde voor uitdagende bergpassen en de rijke historie in het bergracen (Bergrennen). De auto is ontwikkeld door Exclusive Manufaktur in nauwe samenwerking met vier importeurs uit het Alpengebied (Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland). Het resultaat? Een puristen-911 die zich richt op haarspeldbochten in plaats van keiharde rondetijden.

Waar is de ducktail?

Waarom valt ie dan tegen? Nou, je herkent hem niet zo makkelijk en dat was vrij makkelijk op te lossen. Voor het rijden in de Alpen heb je geen giga-vleugel zoals de gewone GT3 en GT3 RS hebben, niet nodig. Om de Bergsport toch wat herkenbaarder te maken naast de GT3 Touring verwachtten we een ducktailspoiler.

Nu blijkt die er helaas niet op te zitten. Daardoor vind ik hem te dichtbij de GT3 Touring zitten, wat als je het mij vraagt de perfecte 911-spec is, maar goed die hebben we dus al. Sterker nog, op het rooster boven de atmosferische 4,0-liter zescilinder boxer zit een GT3 Touring-badge. Naast het remlicht zit dan wel weer een grote ronde badge met een Bergsport-embleem. En op de B-stijl vind je wel een 'GT3 Bergsport'-opschrift. Een andere manier waarop je de Bergsport kunt herkennen, is de PTS-carrosseriekleur Valleygreenmetallic.

Eerbetoon aan een eerdere Berg-Porsche

Onder de noemer 'Bergsport' eert Porsche zijn eigen pioniers uit het bergkampioenschap van de jaren 60. Denk aan de legendarische 909 Bergspyder . Een referentie naar die auto vind je op de klep van de bagageruimte voorin. Daar zit een geblokte vlagmotief in verwerkt.

Verder heeft de 911 GT3 Bergsport altijd de grotere 90 liter benzinetank, een Lightweight-pakket en duurzame gesmede aluminium velgen in plaats van de magnesium gesmede velgen die normaal gesproken bij dat lichtgewicht pakket horen. Natuurlijk kan de neus op een bergweggetje wat omhoog worden gezet middels het liftsysteem.

Aan de binnenkant inklapbare kuipstoelen van koolstofvezel (ook weer onderdeel van het Lightweight-setje). De accenten zijn oranje, wat moet doen denken aan de alpengloedtinten. Het springt er lekker uit tussen het groen en zwart van de cabine.







Nederland doet niet mee

Ons bergloze landje mag niet meedoen aan dit Alpenfeestje. Porsche Exclusive Manufaktur bouwt precies 100 stuks van de 911 GT3 Bergsport voor klanten in Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Zwitserland. Wat zij gaan betalen, is niet bekend. Het voelt raar om te klagen over een nieuwe GT3, maar ik had persoonlijk graag gezien dat Porsche wat grootser zou uitpakken. Jij ook? Laat het hieronder weten.

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