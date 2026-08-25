Nieuwe Porsche 911-variant gaat iets doen wat veel eerder had moeten gebeuren

Carrera, Turbo, GT2 en GT3, Sport Classic, S/C, S/T, Dakar, RS, Speedster: volg jij alle 911-versies nog? Het zijn er namelijk erg veel. Eigenlijk nu al vragen we ons bij sommige versies af wat het nou echt toevoegt, maar goed: als jij als Porsche zijnde een paar honderd auto's met flink wat marge kan verkopen, doe je vast iets goed. Er is een grote kans dat Porsche dit nogmaals gaat proberen met een 911-variant die weer een nieuwe naam krijgt.

Het betreft de Porsche 911 GT3 Bergsport. We kunnen dus wel direct de komst van dit model in het kader van de GT3 houden, dus verwacht die basis met dus die 4.0 liter zescilinder met iets meer dan 500 pk en een redline van 9.000 toeren per minuut. Die auto wordt tegenwoordig al opgesplitst in de GT3 en GT3 Touring Package. Dat eerste betekent de circuitversie, dus een lekker simpele en gefocuste insteek en een grote spoiler achterop. De GT3 Touring Package is de auto die je pakt voor als je meer houdt van bergweggetjes pakken. Geen spoiler en meer nadruk op comfortopties. De Porsche 911 Bergsport lijkt meer van doen te hebben met die laatste.

Porsche 911 Bergsport

Officieel is er nog niet heel veel losgelaten over de Porsche 911 GT3 Bergsport, maar The Supercar Blog heeft twee voorbeelden van de Porsche-website die de naam laat vallen. Een maand geleden al op de Oostenrijkse website en nu op de Franse website inclusief dat we de auto op 1 september, volgende week dus, te zien krijgen. Ook noemt Porsche het "een hommage aan rijden op Alpenwegen". Vandaar dat we eerder het linkje leggen met de GT3 Touring dan de reguliere versie.

Ducktail?

Het meest waarschijnlijke voor de Porsche 911 GT3 Bergsport is dat het een speciale editie wordt à la GT3 S/C. Dat is voor het eerst dat Porsche het dak zaagt van een GT3, Speedster daar gelaten. De Bergsport krijgt ook een uiterlijk kenmerk wat de GT3 eigenlijk al veel langer had moeten hebben. We noemen een GT3 Touring namelijk wel een GT3 zonder spoiler, maar het gaat één stapje verder dan dat. Bij de 911 GT3 zit de grote achtervleugel bovenop het achterdek, maar zit er boven de achterlichten nog een ducktail-spoiler. Een 911 GT3 Touring heeft een actieve achterspoiler, maar ingeklapt zorgt dit voor een spoilerloze achterkant.

Dat wordt het USP van de Porsche 911 GT3 Bergsport, naar verwachting. Een ducktail-spoiler zonder grote vleugel er bovenop. Dit is niet bevestigd, maar gezien het feit dat er al een tijdje mysterieuze testauto's van Porsche rondrijden die precies dit idee uitvoeren, ook geen slechte gok. En dat is best een gave combinatie, want een spoilerloze GT3 (dus geen Touring) ziet er fraai uit. Bedrijven als Fabspeed hebben dan ook een spoiler delete-set die precies dit kan doen voor je. Wij geven dat een dikke duim.

© Fabspeed

Alle info rondom de Porsche 911 GT3 Bergsport zal dus op 1 september bekend gemaakt worden.

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