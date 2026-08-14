Porsche laat de GT3 eruitzien als een schadebak en dit is waarom

Wie een Porsche 911 GT3 in deze kleurstelling ziet rijden, zou kunnen denken dat de auto onderweg is naar de schadehersteller. De voorkant is namelijk groen, terwijl de rest van de auto grotendeels wit of zilverkleurig is. Wat is hier aan de hand?

Dit is geen schadeauto. Maak je geen zorgen. Sterker nog, dit is een heel bewuste knipoog naar de Nürburgring. In 2027 bestaat het beroemdste Duitse stukje asfalt namelijk honderd jaar. Porsche grijpt dat jubileum aan voor de 911 GT3 100 Jahre Nürburgring. Er komen precies honderd exemplaren voor de Duitse markt, die vanaf september 2026 te bestellen zijn en in het jubileumjaar worden geleverd.

Groen met wit of zilver

De opvallendste eigenschap is natuurlijk de kleurstelling. Klanten kunnen kiezen voor wit of GT Silver Metallic, maar daaroverheen zitten groene delen aan de voor- en achterkant. Het groen verwijst naar de Nürburgring-bijnaam Green Hell. Mooi meegenomen is dat de groene folie ook een beschermende functie heeft.

Dat zit zo. Fabrieksteams gebruikten vroeger vergelijkbare markeringen om auto’s tijdens races snel van elkaar te kunnen onderscheiden. Dat verklaart dus ook waarom deze GT3 een beetje de uitstraling heeft van een auto waarvan de ene helft al is gespoten en de andere helft nog gedaan moet worden.

Verder is de auto volgestopt met Nürburgring-details. Zo zijn de buitenspiegels deels groen, zijn de sleepogen uitgevoerd in dezelfde kleur en zitten er witte pijlen op die aangeven waar de auto kan worden afgesleept. Op de carrosserie komen historische Nürburgring-logo’s en een startnummer dat de eigenaar zelf kan kiezen, van 0 tot 999.

De 20- en 21-inch GT3-wielen zijn uitgevoerd in California Gold. Binnenin stopt het feest niet. Integendeel. De rolkooi is groen, net als bepaalde details van de bestuurdersstoel. Op het stuur staat ‘Grüne Hölle’ en de deurgrepen en instaplijsten herinneren je er nog even aan waar deze auto zijn inspiratie vandaan haalt.

Wie daadwerkelijk ambities heeft om met dit ding het circuit op te gaan, kan bovendien het Manthey-pakket bestellen. Daarmee krijgt de Porsche onder meer aangepaste vering, verbeterde remcomponenten en extra aerodynamica. Bij 285 km/u kan het pakket tot 540 kilo aan neerwaartse druk genereren. DTM-kampioen Ayhancan Güven reed er al een tijd van 6:50,853 mee op de Nordschleife. Doe dat maar eens na.

Met een beperkte oplage van slechts 100 stuks is de kans klein dat je deze GT3 tegenkomt waar die voor gemaakt is. Namelijk de ‘Ring. Het voelt meer als een speciaaltje die vooral in kelders van verzamelaars gaat verdwijnen. Maar wie weet. We laten ons graag verrassen.

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