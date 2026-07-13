Porsche 911 GT3 RS krijgt straatlegale concurrent met AMG V8!

Zelfs tijdens grote crisissen moet je als topman positief blijven. Als je sportwagenmerk bijvoorbeeld een pijnlijk verlies van 189 miljoen pond (ruim 220 miljoen euro) noteert, moet je de moed erin houden. Adrian Hallmark doet precies dat bij Aston Martin.

Het grote verlies is voor Hallmark geen reden om voorzichtiger aan te doen. Zijn plan? De concurrentie pijn doen met een extreme, straatlegale circuitauto onder de ‘Aston Martin Specials’-divisie. Daarnaast gaat de productie naar maximaal 7.000 auto's per jaar om exclusiviteit en marges te boosten. Oh, en de PHEV-motoren verdwijnen in de prullenbak.



















AM heeft al de Vantage GT3-racer die derde werd in de GT-klasse op Le Mans. Kan het merk daar geen straatversie van bouwen, vraagt AutoExpress aan Hallmark. “Dat is geen slecht idee. Ik kan je geen data geven, maar geloof me, het komt er allemaal aan. We hebben zeven of acht dingen die per jaar gebeuren in de komende jaren, voordat we naar de volgende generatie auto’s gaan. We laten de innovaties losbarsten”, zegt de topman.

Vooruitblik op Vantage GT3 RS

De basis voor zo’n circuit-Vantage met kentekenplaten klinkt behoorlijk goed. Zowel de GT3-racer als de basisauto hebben een twinturbo-V8 van AMG. In de gefacelifte straatversie stuurt ie 665 pk en 800 Nm naar de achterwielen. Daarmee zit je in een klap van 3,4 seconden aan de 100 km/u en de top is 324 km/u. Het gaat bij zo’n GT3 RS-concurrent natuurlijk meer om bochtensnelheden, maar dat geloof je wel, toch?

Wel of niet aan F1 linken?

Aston steekt onwijs veel geld in de hobby van Stroll en diens zoon, het Formule 1-team. De race-entiteit kan prima gebruikt worden als uithangbord voor zo’n straat-GT3. Maar zou je dat nú wel doen? Aston Martin rijdt steevast achteraan, als ze de race al uitrijden. Niet echt lekkere reclame voor het product lijkt me. En ik geloof ook niet dat er tientallen extra Vantages zijn verkocht doordat de auto wordt ingezet als safety car.

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