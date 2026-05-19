Deze aparte Porsche 911 Turbo S viert een bijzondere mijlpaal

Ondanks de kleine verkoopaantallen is het Midden-Oosten een belangrijke markt voor een sportautomerk als Porsche. Je weet hoe vermogend veel inwoners van het Midden-Oosten zijn. Een Porsche die je daar verkoopt is daarom niet vaak zo kaal als het maar zijn kan. Dit weet Porsche al heel lang. Zo lang dat er een feestje om gevierd wordt.

De eerste Porsche die naar het Midden-Oosten werd geëxporteerd was een 356 Cabriolet. Het model werd aangeschaft door ene Morad Behbehani. Hij werd later ook de officiële Porsche-importeur. Zeg maar de Ben Pon van Koeweit. Dit alles speelde zich af in 1956. En laat dat nou precies 70 jaar geleden zijn.

Sadu?

Om deze mijlpaal te vieren, bouwt Porsche een exclusieve (20 stuks) en speciale versie van de 992.2 Turbo S: de Sadu Edition. Sadu staat voor de in Koeweit traditionele vorm van wol weven en staat zelfs op de Unesco-erfgoedlijst.

Het patroon komt veelvuldig terug in en op de Turbo S, zoals op de flanken, onder tegen de achtervleugel en natuurlijk op de bekleding in de cabine. De rest van het interieur kleurt bordeauxrood, guardsrood, GT-zilver en zwart. Via het Sonderwunsch-programma kunnen eigenaren ook nog kiezen voor Sadu-patroonstof voor de frunk en/of het dashboardkastje. Het zal wel en worden bij de meeste kopers, vermoed ik.









Geen Turbonite op de Turbo S!

De buitenkant kleurt dan weer crèmewit met hoogglans zwarte details van het SportDesign-pakket. De Porsche 911 Turbo S Sadu Edition staat op 20/21-inch Sport Classic-velgen, wederom in crèmewit. Ook bijzonder: de logo’s hebben niet de zilveren Turbonite-kleur, maar zijn in de gewone kleuren gespoten. Waarom Porsche dit doet, wordt niet duidelijk. Misschien past het niet zo mooi bij de crèmewitte lak? Een extra embleem op beide B-stijlen benadrukt de naam 'Turbo S Sadu Edition' in goud. Een prijs van de Turbo S Sadu Edition krijgen we niet, maar het zal vast genoeg zijn voor een extra hypotheek.