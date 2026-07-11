Eén dikke Porsche of een hele garage vol?

We hebben een mooi dilemma voor je op deze zaterdagmiddag. Ga je voor één icoon, of gewoon vier keer plezier?

Porsche 964 Turbo

Op The Collectables worden namelijk een aantal Porsches aangeboden. Het klapstuk is een 964 3.3 Turbo. Widebody, dikke kont, 320 pk en achterwielaandrijving. Mede door zijn historie is de 964 Turbo een zeer gewild exemplaar. Zo’n Porsche die harder bij je wegloopt dan je waarschijnlijk kunt sparen iedere maand. Maar dat is het mooie van dit aanbod. Voor de waarschijnlijke opbrengst van die Turbo kun je misschien wel vier andere Porsches kopen die op hetzelfde veilingplatform worden aangeboden. Of, met een minder toereikende portemonnee, kies je er eentje uit.

Porsche 987 Boxster S

Bijvoorbeeld een 987 Boxster S? 280 pk, middenmotor. Betaalbaar Porsche rijden, zonder dat je echt in een oud model aan het rondkarren bent. Dit is er eentje met een automaat, dus meer focus op toeren dan echt dat handmatige schakelwerk. Een leuke auto voor erbij.

Porsche 981 Boxster S

Is het budget wat meer toereikend dan kun je opteren voor een 981 Boxster S. Een origineel Nederlands geleverde auto en dan ook nog in Robijnrood. Hèhè, een kleurtje! Dat mag de Boxster ook wel hebben. Waar de 718 Boxster S, zijn opvolger, voortaan een 2.5 liter boxer viercilinder kreeg heeft deze nog de 3.4 zescilinder boxer. Het is een PDK en dat betekent lekker snel op- en terugschakelen, waardoor deze inmiddels 13 jaar oude Boxster nog helemaal bij de tijd is.

Porsche Panamera S E-Hybrid

Als je vrouw (of man) geen sportauto op je oprit wil hebben moet je maar gaan voor deze Panamera S E-Hybrid. Wederom origineel Nederlands geleverd én in een leuke kleur. Blijkbaar kozen Nederlanders in 2013 en 2014 niet alleen maar voor grijs of zwart. Chapeau. Met de 9,4 kWh accu kan je in theorie 36 km volledig elektrisch rijden. Daarna neemt de drieliter zescilinder het over.

Porsche 911 Carrera Cabriolet

Het is hoogzomer en hekkensluiter van deze blog is een Porsche cabrio uit een tijd dat de Boxster nog helemaal niet bestond. Aanschouw een 911 Carrera Cabriolet uit 1986. Luchtgekoeld, handbak en met 232.359 kilometer heeft deze Porsche de afgelopen 40 jaar allesbehalve stilgestaan. Nu is de tijd rijp voor een volgende eigenaar om lekker te gaan toeren.

De 964 Turbo is zonder twijfel de heilige graal in deze line-up. Waardevast, begeerlijk en je kunt eigenlijk niet fout gaan door deze Porsche te scoren. Maar roep maar in de comments welke vierwieler uit Stuttgart jou het meeste aanspreekt.

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