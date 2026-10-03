Porsche 991 met 255.000 kilometer is niet het koopje dat je hoopt

We kunnen lang discussiëren over de beste generatie 911, maar ondergetekende zou het wel weten: een 991.2. Helaas blijven deze auto’s schreeuwend duur. Zelfs met een torenhoge kilometerstand valt de prijs nog tegen.

Op Marktplaats hebben we namelijk een exemplaar gevonden dat goed gebruikt is. Deze auto uit 2016 heeft maar liefst 255.000 kilometer op de teller staan. Dat is toch een kilometerstand die veel Porsche-kopers zal afschrikken. En als het nu een absoluut koopje was, maar dat is ook niet het geval. Om precies te zien wil de verkoper er nog € 69.991,20 voor hebben. Daarmee is het de goedkoopste 991.2 van Marktplaats, maar toch is het veel geld.

Gewrapt

De auto is bijzonder uitgevoerd, of eigenlijk moeten we zeggen: bijzonder gewrapt. De auto was origineel namelijk gewoon zwart. Het olijfgroen dat je ziet is geen PTS-kleur, maar een wrap. Het is alsnog een lekker kleurtje, maar wel even belangrijk om te vermelden.

Wél origineel – daar gaan we tenminste vanuit – is het fraaie bruine interieur. Dat ziet er een stuk beter uit dan die eeuwige zwarte interieurs in moderne Porsches. Wat verder nog opvalt zijn de gouden velgen. De combinatie van groen en goud moet je smaak zijn, maar goed, de wrap kan eraf en de velgen kun je ook vervangen of overspuiten.

Het betreft overigens een Carrera S, die 420 pk naar de achterwielen stuurt, uitgevoerd met PDK. Er zijn nog genoeg snellere varianten van de 911, maar zeg nou zelf: hoeveel meer vermogen heb je nu echt nodig? Met een 991.2 Carrera S zul je niks tekort komen.

Bijna nieuwstaat?

Volgens de verkoper verkeert de auto nog in “bijna nieuwstaat”, maar dat is wellicht een beetje overdreven voor een auto met 255.000 kilometer achter de kiezen. Desalniettemin kan de auto gewoon in prima staat verkeren, als er netjes voor gezorgd is. Als jij het aandurft, dan kun je terecht op Marktplaats.

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