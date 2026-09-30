Met officiële CarPlay-ondersteuning is de Porsche 991 een nog betere deal

Oude dingen moderniseren. Het is misschien niet nodig, maar wel lekker. En dat maakt de Porsche 991 sinds deze week aantrekkelijker dan ooit.

Deze week kondigde Porsche aan het PCCM Plus-infotainmentsysteem naar een reeks nieuwe ‘oude’ modellen te brengen. Waaronder de 991.2. Voorheen was je aangewezen op een 991.2 om officiële CarPlay-ondersteuning te hebben. Natuurlijk waren er aftermarket oplossingen, maar alles graag OEM wenst te houden kan nu gewoon aankloppen bij Porsche. Wel zo prettig. In de zomer van 2026 communiceerden dealers al dat ze deze upgrade voor je 991 konden fixen, maar nu heeft Porsche het wereldwijf officieel uitgerold.

CarPlay naar je oudere Porsche maakt de dagelijkse inzetbaarheid van de auto groter. Dat klinkt misschien overdreven, maar toch is het zo. Geloof me maar. Je hoeft niet te klooien met een lelijke telefoonhouder. Bovendien is het illegaal om je smartphone te bedienen tijdens het rijden en dat is met CarPlay niet het geval. Bovendien zit alles zo netjes weggewerkt met het PCCM Plus-infotainmentsysteem dat het net lijkt of Porsche dit in 2012 zo verzonnen had.

Tijd voor een 991

Kortom, tijd om voor een Porsche 991 te gaan shoppen op Marktplaats. Er staat dit zwarte exemplaar te koop uit 2012, een Carrera S, voor 67.500 euro. Hij is met 193.941 km wel goed ingereden. De motor is natuurlijk het snoepje in dit verhaal, de atmosferische 3.8-liter zescilinder boxermotor. De laatste keer dat Porsche een N/A blok plaatste in een Carrera S, met de facelift maakte de nieuwere 3.0 geblazen boxer zijn intrede.

Deze Carrera S beschikt over 400 pk en is gekoppeld aan een zeventraps PDK-automaat. Daarmee sprint de 911 in 4,3 seconden naar de 100 km/u en houdt hij het pas voor gezien bij 302 km/u.

In principe zitten alle nuttige opties op dit exemplaar die je wil hebben. Denk aan 18-voudig elektrisch verstelbare stoelen, een glazen schuif-/kanteldak, sportuitlaat, GT-stuurwiel, adaptieve dempers en 20-inch wielen. Volgens de advertentie is de auto volledig gedocumenteerd en dealeronderhouden. Ook niet onbelangrijk bij een gebruikte Porsche.

PCCM Plus inbouwen in je oudere 991 doe je niet alleen voor CarPlay . Het komt met nog meer vernuft. Afhankelijk van de uitvoering kunnen onder meer olietemperatuur en oliedruk worden weergegeven en kan de bediening via het multifunctionele stuurwiel blijven werken. Alsof het altijd al zo had moeten zijn. Naast de 991.1 is PCCM Plus ook beschikbaar voor de 997.2 en de 987.2- en de 981-generaties van de Cayman/Boxster.

Het installeren van PCCM Plus kan vanaf nu bij Nederlandse Porsche Centra vanaf €1.898

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