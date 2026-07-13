Porsche Amsterdam showt Cayenne die uitgevoerd is in vijf (!) PTS-kleuren

PTS-kleuren worden steeds populairder en dat betekent: het wordt ook steeds lastiger om uniek te zijn. Hoe kun je dat oplossen? Door vijf PTS-kleuren te kiezen in plaats van één.

Dat is wat je hier op de foto’s ziet: een Cayenne Electric die uitgevoerd is in vijf PTS-kleuren. Zulke fratsen zou je eerder verwachten op een GT3 RS, maar nee, dit is gewoon een Cayenne. Bij dit model is één PTS-kleur ook wel voldoende om uniek te zijn, want iedereen bestelt de Cayenne in oersaaie kleuren.

Kleuren

De Cayenne is met behulp van de Sonderwunsch-afdeling voorzien van een bijzondere livery, die meeloopt met de vormen van de auto. Dit doet een klein beetje denken aan de Bugatti Veyron L’Or Blanc. En als iemand vraagt ‘Wat voor kleur is jouw auto?’, dan zegt de eigenaar: Brilliant Turquoise Metallic, Gomera Metallic, Jet Green Metallic, Cosmos Blue Metallic en Morning Dew Green Metallic.

Om het af te maken is de auto voorzien van goudkleurige velgen en een interieur met verschillende groenblauwe tinten. We weten overigens niet of de auto zo door een klant is samengesteld, of dat het een showmodel is van Porsche Sonderwunsch, maar we vermoeden het laatste.

Prijs

We weten ook niet welk prijskaartje er aan deze auto hangt, maar reken erop dat deze bijzondere kleurstelling een vermogen kost. Één egale PTS-kleur kost al € 10.371, laat staan een custom design met vijf verschillende kleuren. En dat komt allemaal bovenop de vanafparijs van € 171.743 die je voor een Cayenne Turbo Electric neertelt. Maar goed, even los van het prijskaartje: vinden jullie deze samenstelling geslaagd of niet? Laat maar weten in de comments!

Foto’s: Porsche Centrum Amsterdam

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