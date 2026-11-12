Elon Musk krijgt een sneertje uit onverwachte hoek

Een auto onthullen is allang niet meer wat het vroeger was. Tegenwoordig hoort er blijkbaar ook een hele show bij. Kijk maar naar hoe Tesla de Roadster presenteerde. Porsche daarentegen deed het op een wat meer traditionele manier, en daar heeft de topman van Porsche wat over te zeggen.

Porsche heeft geen circus nodig

Zowel Porsche als Tesla presenteerden op 15 oktober hun nieuwste speeltjes. Tesla liet een auto allerlei absurde dingen doen die meer bij een vliegtuig horen dan bij een auto, en Porsche koos met de Mission S voor een wat meer 'normale' onthulling.

Porsche baas Michael Leiters liet tijdens een conferentie in Berlijn dan ook duidelijk weten dat Porsche echt niets te maken wil hebben met dit soort circus-acts. Porsche wil indruk maken met daadwerkelijk tastbare technologische vernieuwing. Leiters laat vervolgens weten dat beide auto's zich ook op verschillende klanten richten.

Maar dat wil allemaal natuurlijk niet zeggen dat de Mission S saai is. Ben je gek. Het concept van de sportwagen met middenmotor wordt zelfs boven de 911 gepositioneerd en gaat meespelen met de grote jongens zoals de Carrera GT en de 918 Spyder. Helaas is er verder nog niets over de aandrijflijn bekend, maaarrr... Er zou zomaar eens een mogelijkheid kunnen zijn deze een achtcilinder krijgt.Porsche ontwikkelt de auto bovendien met ruimte voor zowel een hybride als een oude vertrouwde verbrandingsmotor. Er zou zelfs ruimte zijn voor een handbak, mits er voldoende belangstelling voor is.

Twee verschillende richtingen

Porsche wil een stapje hoger

Dat de eerste reacties meer dan positief zijn, weten we maar al te goed. Goed nieuws voor Porsche dus, want het model past in de strategie om verder omhoog te schuiven in de markt. Minder auto's verkopen, maar wel tegen hogere prijzen en met meer exclusiviteit. Dat is natuurlijk begrijpelijk aangezien Porsche nu financieel onder druk staat en de verkopen in China niet zo lekker gaan.

Overigens is Leiters niet de enige die iets vindt van de Tesla-show. Ferrari-topman Benedetto Vigna vond de presentatie namelijk helemaal geweldig en vond dat iedereen zich meer als Musk moest gedragen.

Via: Auto Express

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