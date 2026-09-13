Porsche Carrera GT en 718 GT4 brengen bezoekje aan Nederlands automuseum

Een grote jongen uit de Porsche-stamboom ontmoet een jong bloempje bij het Louwman Museum. #SpotvandeWeek

Terwijl Porsche nadenkt over een nieuwe supercar is het prettig om in het verleden te kijken naar andere Porsche-toppertjes. Voor mensen van mijn leeftijd (Gen Z) springt als eerste de 918 op. Daarvoor was er natuurlijk nog een dikkere Porsche-supercar: de Carrera GT . En laat @lexooo die toevallig een gespot hebben in Den Haag.

De spotter kreeg een berichtje over de aanwezigheid van het V10-monster en wist niet hoe snel hij naar het Louwman Museum moest fietsen. Bij aankomst valt de vangst niet tegen: naast een zwarte Carrera GT staat er ook een 718 Cayman GT4 voor de deur, eveneens met Brits kenteken.

Porsche Carrera GT

De supercar van Porsche verscheen in 2002 is daarmee al 24 jaar oud! Achter de tweezitscabine ligt een 5,7-liter V10 met 612 pk dat enkel naar de twee achterwielen gaat. Hou je het rechterpedaal onder bedwang, dan kun je na 3,9 seconden aan de 100 km/u zitten en doorstampen tot 330 km/u. Een van de meest kenmerkende eigenschappen zijn de Carrera GT is natuurlijk de dubbele bolle kap achter de cabine, maar ook de positie van de schakelpook.











Het exemplaar dat we op de spots zien, is in een veilige spec gestoken: zwarte lak, zilveren wielen, al vallen de gele remklauwen wel op. Zo naast de 718 Cayman GT4 zie je pas hoe weinig er aan de Porsche-ontwerptaal is veranderd in de afgelopen 25 jaar. Ik hoef niet aan je te vragen welke van de twee je het liefst zou willen hebben. Laat ik het dilemma daarom anders insteken: met welke van de twee zou je het liefst de Nürburgring op gaan? De zeer gevoelige Carrera GT of de veilige optie: de Cayman?

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