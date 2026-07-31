Carrera GT-eigenaar raakt geïnspireerd door Ferrari en neemt drastische beslissing

Er zijn auto’s waar je eigenlijk niet aan hoort te zitten. Behalve alle dempers uit de uitlaat slopen. We hebben het over de Porsche Carrera GT. Koolstofvezel monocoque, atmosferische V10, handbak. Maar deze Amerikaan heeft er toch aangezeten. Op een andere manier.

Maak je geen zorgen. Geen Gemballa Mirage GT-achtige toestanden . Sterker nog, wat de Amerikaan met zijn Porsche heeft gedaan is eigenlijk best vet. Hij bracht het beste van twee autowerelden samen, namelijk Duitsland en Italië.

Rosso Fuoco

Deze specifieke Carrera GT is één van de 644 exemplaren die oorspronkelijk in de VS zijn geleverd. De auto werd halverwege zijn bestaan volledig gestript tot op het kale carbon chassis. Vervolgens kreeg de auto een compleet nieuwe laklaag in Rosso Fuoco, een diep metallic rood afkomstig van Ferrari.

Na al die eeuwig zwarte en zilvergrijze Carrera GT’s is Rosso Fuoco een verademing. Het staat de exclusieve Porsche bijzonder groot. De lakklus werd uitgevoerd door Karosserie in Pennsylvania, een specialist die drie maanden nodig had om het project tot een concourswaardig niveau te brengen. Daarbij werd niet simpelweg een nieuw kleurtje aangebracht; de auto werd tot op het bot aangepakt en opnieuw opgebouwd met moderne technieken. Dus niet dat je rood straks oranje is geworden zoals bij een Seat Marbella die 30 jaar in de Spaanse zon heeft gestaan.

Rosso Fuoco is een veel voorkomende kleur op de Ferrari F12 of 812 , maar op de lijnen van de Carrera GT komt hij verrassend goed tot zijn recht. Ondanks de spuitklus is de eigenaar blijkbaar uitgekeken op zijn Porsche. Dit specifieke exemplaar gaat namelijk door Mecum Auctions geveild worden. Nu leveren Carrera GT’s vaak bizarre bedragen op. De vraag is of deze aanpassing de waarde van de Porsche positief of negatief heeft beïnvloed. De veiling is op 15 augustus tijdens Monterey Car Week.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover