Onbegrijpelijke Porsche wordt binnenkort nog onbegrijpelijker

Porsche gebruikt hun 911 om van alles mee te doen. Simpel en sportief als een Carrera, bloedsnel als een Turbo, circuitpotentie met een GT3: een echte duizendpoot. Dat Porsche namenstrategieën als S, GTS en Turbo overneemt naar andere modellen is dan een mooi linkje naar de 911 die de basis vormt voor Porsche. Een auto die een stukje 911 probeerde toe te voegen aan de niet zo 911-achtige Cayenne is de Turbo GT. Die is er sinds 2023 niet meer, maar dat gaat wellicht veranderen.

Turbo GT, als je de Porsche-namen kent klinkt het tegenstrijdig. Dat is het ook wel een beetje. Porsche profileert GT natuurlijk als een circuitlabel en de Turbo-benaming voor de 911, Cayenne, Panamera en Taycan betekent dat het de versie is met flink veel pit. Turbo GT betekent dan ook dat Porsche van de Cayenne een soort circuit-geïnspireerde Turbo maakte. Of dat is gelukt moet je zelf maar bepalen, maar de 4.0 liter V8 met 640 pk zorgde in ieder geval voor flinke prestaties. 3,3 seconden naar de 100 bijvoorbeeld en een top van 300 km/u. Het werd de Urus of RS Q8 van Porsche, maar dan dus met linkjes naar de Porsche GT-modellen in het uiterlijk en -het blijft een logge SUV- ook in het rijgedrag.

Turbo GT keert terug

In 2023, tijdens de facelift, sneuvelde de Porsche Cayenne Turbo GT. Mocht je denken ooit een Turbo GT van na de facelift tegen zijn gekomen, dan heb je waarschijnlijk een Turbo E-Hybrid met het GT-pakket gezien. Wel de uiterlijke mods, maar dezelfde 739 pk sterke hybride-setup. Er is sindsdien geen ultieme Cayenne meer gekomen, tenzij je dus deze hybrideversie meerekent. Daar kan wel eens verandering in komen, want bij de Nürburgring wordt een Cayenne gespot die erg lijkt op een Turbo GT maar dan na de facelift.

Porsche hanteert een bekende strategie: de nieuwe elektrische Cayenne vervangt de Cayenne (E3) niet. In plaats daarvan blijft die laatste na een ingrijpende facelift nog even bestaan. Wel met een motorenpalet vol met hybridemodellen die het best scoren, dus je begrijpt welke kant het een beetje op gaat. Aangezien de aankomende Turbo GT de emissie-eisen van Euro 7 moet kunnen doorstaan, wat is Porsche van plan?

Bentley-setup

Het lijkt waarschijnlijk dat de nieuwe Turbo GT wel iets van hybride aandrijving krijgt, zo zit de Cayenne bij de 'Ring vol met stickers dat er een batterij in het voertuig zit. Hetgeen je meestal ziet bij (plug-in) hybrides. Om een klein gat te slaan met de 'normale' E-Hybrid zou er gekozen kunnen worden voor de motor- en accusetup uit de Bentley Continental GT. Dan zou het totaalplaatje uitkomen op 782 pk. Daarmee houdt je ook nét een beetje afstand tussen de Cayenne en de Urus SE, wat bij de Turbo GT ook gebeurde.

Het lijkt erop dat de 'oude' Porsche Cayenne nog één keer mag knallen met een dikke V8. Mocht je meer vermogen wensen, dan is er altijd nog de 1.156 pk sterke Cayenne Electric Turbo. Er zit vast wat moois tussen.

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