Porsche zet Cayenne tegenover vliegtuig op landingsbaan, maar niet om te racen

Porsche is er altijd op uit om gekke records te breken. Dat is tot op zekere hoogte hun charme. Dus als je iets te zien krijgt over een landingsbaan waar Porsche een Cayenne tegenover een vliegtuig zet, weet je al genoeg. "De auto die een vliegtuig kan verslaan", ondanks dat dit onmogelijk lijkt. Nee, Porsche was niet met een Cayenne afgereisd naar een vliegveld in Mojave, VS om te racen. Wel om iets anders te doen wat te maken heeft met precisie en een auto die met een vliegtuig de baan op gaat.

Om te begrijpen wat er dan wel gaat gebeuren, moeten we eerst kennis maken met het vliegtuig waar Porsche de Cayenne Turbo aan gelijk schakelt. Het betreft de Scaled Composites Stratolaunch, ook wel bekend als de Roc. Dit bijzondere apparaat is het vliegtuig met de grootste vleugelspanne ter wereld: 117 meter. Gekenmerkt door een dubbele romp is dit niet je gebruikelijke Boeing 737. De naam Stratolaunch slaat op het originele doel voor het vliegtuig: ruimteraketten helpen met de lancering. Vandaar de bijzondere vorm: de Roc moet enorm veel draagkracht hebben en tegelijkertijd met flink wat kracht kunnen opstijgen.

Het originele idee achter de Stratolaunch werd onderbroken door het overlijden van de oprichter Paul Allen in 2019. Sindsdien heeft de Roc maar weinig kansen gehad om zijn originele doel te behalen en wordt het ding dan ook voornamelijk gebruikt voor testdoeleinden. Ergens wel jammer, maar in tegenstelling tot recordbrekende vliegtuigen als de Antonov AN-225 bestaat de Roc nog en kan 'ie in principe gewoon vliegen.

Porsche vs Roc

Goed, dat is het vliegtuig, nu de auto. De Porsche Cayenne Turbo, die waarschijnlijk minder context nodig hebt als je een fervente lezer bent. De 1.156 pk sterke Turbo sprint naar 100 in 2,4 seconden en dat is in theorie genoeg om een heel eind te komen, maar op volle kracht trekt de Roc hem er echt wel uit. Dat is het doel dan ook niet. Bij een vliegtuig moet je dankzij de kracht van de straalmotoren zeker niet in de buurt komen: 580 ton aan kracht in het geval van de Roc. Dankzij diens bijzondere vorm blijkt echter dat er een klein gedeelte is waar weinig stuwkracht is en je dus in theorie met een auto tussen de rompen van de Roc kan rijden. Dan moet je wel met uiterste precisie de snelheid en positie matchen.

Oftewel: dat is wat Porsche en Stratolaunch hebben gedaan. De Cayenne, bestuurd door testpiloot Patrick Long, moest rijden op een snelheid die precies de auto in de 'dode hoek' van de Roc plaatst. Dat vereist precies weten op welke snelheid je moet rijden, maar ook best een flinke portie kracht. De uiteindelijke snelheid waarop de Roc officieel de lucht in gaat is 166 mijlen per uur of 267 km/u. Nadat de Stratolaunch het luchtruim opzocht, moest de auto ook weer tot stilstand komen en ook dat lukte.

Voor de verandering heeft Porsche geen records verbroken en/of iets gedaan dat tart met de wetten van de natuurkunde. Nee, ze hebben er gewoon weer een mooie video van kunnen maken. En goede foto's. Waarvoor dank, want die zijn echt gaaf.

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